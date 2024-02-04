رئيس وزراء استراليا: الأمن لن يسود بالمنطقة إلا بفلسطين منزوعة السلاح

قال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز إن أستراليا تدعم حل الدولتين لأزمة الشرق الأوسط، ويمكن أن تكون فلسطين منزوعة السلاح لتحقيق سلام مستدام.

وقال ألبانيز خلال مقابلة مع قناة ABC News الأسترالية: "إذا أردت الحفاظ على الأمن في منطقة متوترة، فمن الضروري الحد من التصعيد، وجزء من هذا يمكن أن يتحقق بوجود فلسطين منزوعة السلاح، هذه إحدى القضايا التي يجب مناقشتها.

وأكد أن أستراليا، مثل الولايات المتحدة وبريطانيا، تدعم إنشاء دولتين - فلسطين وإسرائيل، بينما أكد حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، وضمان حماية حدودها.



وقال ألبانيز: "بالتأكيد الأمن مسألة مهمة بالنسبة لإسرائيل"

كما علق رئيس الوزراء على الوضع المحيط بوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) التي اتهم عدد من موظفيها بالاستراك في عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر، قائلا إن أستراليا تعمل مع الزملاء من كندا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة للتحقق من الصلة بين موظفي الأونروا وحماس.