كندا تفرض عقوبات على مستوطني الضفة الغربية وقادة حماس

قالت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي، اليوم الأحد، إن كندا ستفرض عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين الذين يحرضون على العنف في الضفة الغربية، كما ستفرض عقوبات جديدة على زعماء حماس؛ وذلك بعد أن اتخذت الولايات المتحدة إجراء مماثلا الأسبوع الماضي.

وفرضت الولايات المتحدة، يوم الخميس، عقوبات على 4 إسرائيليين متهمين بالتورط في أعمال عنف في الأراضي المحتلة.

وفي مقابلة مع هيئة الإذاعة الكندية، الأحد، قالت جولي إن بعض المستوطنين 'ستتم فرض عقوبات عليهم'، و'سنفرض أيضًا عقوبات جديدة على قادة حماس'.

وقالت جولي متحدثة من أوكرانيا: 'نحن نعمل بنشاط على ذلك'. 'أنا أتأكد من أنه أثناء وجودي في أوكرانيا، يتم تنفيذ العمل في أوتاوا وأتطلع إلى إصدار إعلان قريبًا.'

فيما أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، الجمعة، أنه يدرس فرض عقوبات على المستوطنين 'المتطرفين' في الضفة الغربية.

ومنذ حرب الشرق الأوسط عام 1967، احتلت إسرائيل الضفة الغربية لنهر الأردن، التي يريدها الفلسطينيون قلبًا لدولتهم المستقلة.

وأنشأت مستوطنات يهودية هناك تعتبرها معظم الدول غير قانونية. وترفض إسرائيل ذلك وتستشهد بروابط تاريخية وتوراتية مع الأرض.

وخلال الأشهر الثمانية عشر التي سبقت هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول، كانت الضفة الغربية قد شهدت بالفعل أعلى مستويات الاضطرابات منذ عقود.

وتصاعدت المواجهات هناك بشكل حاد منذ أن شنت القوات الإسرائيلية هجومها الانتقامي على غزة.