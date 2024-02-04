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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الخارجية العراقي: حماية الدبلوماسيين مسئولية الحكومة والمساس بأمنهم اعتداء على سيادتنا

وزير الخارجية العراقي
وزير الخارجية العراقي

أكد وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، اليوم الأحد، أن "الحكومة هي المسؤولة عن حماية البعثات الدبلوماسية"، مشيرًا إلى أن المساس بها اعتداء على سيادة العراق.

وقال حسين، خلال اجتماعه مع سفراء دول الاتحاد الأوروبي وكندا والبرازيل وأستراليا، إن "حكومة العراق ترفض مجددا أن تكون أراضيه ساحة لتصفية الحسابات بين الدول المتخاصمة"، حسب وكالة الأنباء العراقية "واع".

وأشار إلى أن "المساس بالبعثات الدبلوماسية والمستشارين الأجانب في العراق، هو، أيضاً، اعتداء على سيادة العراق وخارج إطار سياسة العمل الحكومي"، لافتاً إلى أنه "من الضروري العودة إلى طاولة المفاوضات بين اللجنة العسكرية المشتركة للوصول إلى تفاهمات حول الوجود العسكري الاستشاري للولايات المتحده الأمريكية ودول التحالف".

واستدعت الحكومة العراقية، أمس السبت، القائم بأعمال السفارة الأمريكية في بغداد، وأبلغته احتجاجها على الهجوم الأمريكي الذي استهدف مواقع عسكرية ومدنية عراقية.

وقالت الحكومة العراقية إن القصف الذي نفذته الولايات المتحدة الأمريكية داخل الأراضي العراقية يضع أمن العراق والمنطقة على حافة الهاوية، مؤكدة أن التحالف الدولي تجاوز المهام والتفويض الممنوح له، وما قام به يقحم العراق في الصراعات الإقليمية والدولية.

وأعلنت قيادة عمليات الأنبار لـ"الحشد الشعبي"، أمس السبت، مقتل 16 شخصا إثر ضربات أمريكية غربي العراق، كما أعلنت الحكومة العراقية إصابة 25 شخصًا آخرين، إضافة إلى خسائر وأضرار بالمباني السكنية وممتلكات المواطنين.

الاتحاد الأوروبي البرازيل البعثات الدبلوماسية الحكومة العراقية التحالف الدولي اللجنة العسكرية المشتركة

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