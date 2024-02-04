مهددا إيران .. سوليفان: ضرباتنا في سوريا والعراق البداية فقط

قال مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان، اليوم الأحد، إن القضايا الإنسانية في غزة ستكون على رأس أولويات الدبلوماسي الأمريكي أنتوني بلينكن خلال زيارته الحالية للمنطقة.

وأضاف سوليفان في برنامج 'واجه الأمة' الذي تبثه شبكة سي بي إس، إن التوصل إلى اتفاق مع حركة حماس الفلسطينية لإطلاق سراح الرهائن المتبقين لديها خلال هدنة إنسانية هو في المصلحة الوطنية الأمريكية.

ولم يستبعد مستشار الأمن القومي جيك سوليفان اليوم الأحد، شن ضربات داخل إيران بعد أن شنت الولايات المتحدة غارات جوية يوم الجمعة استهدفت وكلاء إيرانيين في العراق وسوريا ردا على مقتل ثلاثة جنود أمريكيين، قائلا: ضرباتنا في سوريا والعراق تمثل بداية فقط.

وخلال مقابلة ببرنامج 'Meet the Press' على قناة NBC، سألت مديرة الحوار كريستين ويلكر سوليفان عما إذا كانت الولايات المتحدة قد استبعدت شن ضربات داخل إيران.

وقال: 'حسنا، وأنا جالس هنا اليوم في برنامج إخباري وطني، لن أخوض في ما استبعدناه واستبعدناه من وجهة نظر العمل العسكري'.

وأضاف 'ما سأقوله هو أن الرئيس عازم على الرد بقوة على الهجمات على شعبنا. والرئيس أيضا لا يبحث عن حرب أوسع نطاقا في الشرق الأوسط'.

وأجاب: 'مرة أخرى، كريستين، الجالسة هنا على شاشة التلفزيون، لن يكون من الحكمة بالنسبة لي أن أتحدث عما نحكم عليه ونستبعده'.

وعندما سأل ويلكر مرة أخرى: 'إذن أنت لا تستبعد ذلك؟' قال سوليفان: 'سأقول نفس الشيء مرة أخرى.'

وتابع: 'لن أخوض في ما هو مطروح على الطاولة وما هو خارج الطاولة عندما يتعلق الأمر بالرد الأمريكي'.