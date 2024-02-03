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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مسلحون مشتبه بهم ينهون حياة أربعة من ضباط الشرطة النيجيرية

مسلحون في نيجيريا
مسلحون في نيجيريا

قال متحدث باسم الشرطة النيجيرية، اليوم السبت، إن أربعة من ضباط الشرطة على الأقل قتلوا في ولاية بورنو بشمال شرق نيجيريا بعد معركة بالأسلحة النارية مع متمردين إسلاميين مشتبه بهم.


وكانت بورنو معقلاً لتمرد جماعة بوكو حرام وجماعة ولاية غرب أفريقيا المنشقة عن تنظيم الدولة الإسلامية (ISWAP) لأكثر من عقد من الزمان في شمال شرق البلاد، حيث يواصلون تنفيذ هجمات مميتة ضد أهداف مدنية وأمنية.

وقال المتحدث باسم شرطة ولاية بورنو، ناحوم داسو كينيث، إن المسلحين هاجموا ليل الجمعة بلدة جاجيرام في منطقة حكومة نجانزاي المحلية، على بعد حوالي 82 كيلومترًا (51 ميلًا) من مايدوجوري، عاصمة الولاية.

وقال كينيث 'اشتبك رجالنا معهم في معركة بالأسلحة النارية ومنعوا الإرهابيين من الوصول إلى البلدة وصدوا الهجوم. ولسوء الحظ دفع أربعة من رجال الشرطة ثمنا باهظا' مضيفا أن الهدوء عاد إلى البلدة.

ومن المعروف أن مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية في غرب أفريقيا ينشطون في نجانزاي، حيث ينفذون هجمات متفرقة ضد قوات الأمن والسكان.

وتواجه نيجيريا حالة من انعدام الأمن على نطاق واسع، بما في ذلك قيام قطاع الطرق المسلحين بالاختطاف للحصول على فدية في الشمال الغربي، والاشتباكات الدامية بين المزارعين والرعاة في الحزام الأوسط، وعنف الانفصاليين والعصابات في الجنوب الشرقي.

 

الاشتباكات الدامية الأسلحة النارية الشرطة النيجيرية تنظيم الدولة الإسلامية

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