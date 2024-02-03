حزب الله : أمريكا تزيد من إشعال المنطقة

أدان "حزب الله" اللبناني في بيان، اليوم السبت، القصف الأمريكي على العراق وسوريا، محذرا من أن ذلك يزيد من إشعال المنطقة.



وأوضح "حزب الله" في بيانه: "ندين بشدة العدوان الأمريكي السافر على العراق وسوريا، والذي استهدف مناطق عدة في ‏البلدين ‏الشقيقين وأدى إلى سقوط عدد من الشهداء والجرحى".



وأكد الحزب أن ما قامت به الولايات المتحدة الأمريكية "انتهاك صارخ لسيادة الدولتين وتعدّ على أمنهما ‏ووحدة أراضيهما، ‏وتجاوز وقح لكل القوانين الدولية والإنسانية".

وأضاف الحزب أن "العدوان الأمريكي على العراق وسوريا واليمن يكشف كذب الادعاءات الأمريكية بعدم الرغبة ‏في توسيع ‏الصراع في المنطقة، وعلى العكس تمامًا فإنّه يُسهم في تأجيج الصراع والتوتر وتصعيد ‏الحروب في المنطقة".



وحذّر الحزب من أن "هذا العدوان الإجرامي يدفع الشعبين العراقي والسوري إلى التمسّك بنهج المقاومة ‏لتحرير بلديهما ‏من الاحتلال الأمريكي وعلى مواصلة دعم وإسناد قطاع غزة المظلوم حتى وقف ‏العدوان الصهيوني وإجرامه".