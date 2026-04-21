تأجيل محاكمة متهم بالانضمام لجماعة إرهابية

قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، تأجيل جلسة محاكمة متهم، في القضية رقم 26202 لسنة 2025 جنايات المرج، بتهمة تولي قيادة جماعة إرهابية، ، لـ 20 مايو .

تفاصيل القضية

وكشف أمر الإحالة، أن المتهم انضم لجماعة إرهابية الغرض منها الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وآمنة للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومن مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.





كما أن المتهم ارتكب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، بأن أم حماعة إرهابية بالمال والسلاح ومعلومتا عن منافذ أمنية هامة، ووجه للمتهم حيازة سلاح ناري بندقية آلية.