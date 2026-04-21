من الإعدام للسجن المشدد.. تخفيف عقوبة المتهم بإنهاء حياة منجد المعادي

أصدرت محكمة النقض حكمها بتخفيف الحكم على المتهم بقتل منجد المعادي بعد شكه في وجود علاقة آثمة بينه وبين زوجته من الاعدام للسجن المشدد.



وقالت سلوى جميل المحامية أن المحكمة خففت حكمها بعد تقديم مذكرة طعن أمام هيئة المحكمة وتفنيد أدلة الاتهام أمامها ليأتي الحكم بتخفيف عقوبة الإعدام.





وكانت أصدرت محكمة استئناف القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، حكمها بإعدام المتهم في جريمة قتل منجد المعادي بعد شكه في وجود علاقة آثمة بينه وبين زوجته.





وكشفت أمر الإحالة، أن المتهم .م.ع. قام بقتل المجني عليه أيمن ع، لشك المتهم بوجود علاقة عاطفية بين المجني عليه وزوجته ، وعقب اكتشاف زوجها وجود العلاقة، قرر التخلص من المجني عليه وإزهاق روحه.



وكان، تلقى قسم شرطة المعادي بلاغًا بالعثور على جثمان شخص داخل أكياس بلاستيك ملقاة في صناديق القمامة بدائرة القسم.





على الفور انتقلت أجهزة الأمن إلى مكان البلاغ بالفحص والتحري تبين أن المجني عليه يعمل منجدًا وكانت تربطه علاقة عاطفية بفتاة إلا أن تلك الزيجة لم تكتمل وانفصلا وبعد فترة تزوجت الفتاة من نقاش وعندما علم خطيبها الأول “المنجد “ جن جنونه وبدأ في التواصل معها من جديد إلا أن زوجها اكتشف تلك العلاقة فقام باستدراج المنجد لشقة مستأجرة بدعوة إتمام بعض الأعمال بها ثم سدد له عدة طعنات ووضع تلك الأجزاء داخل أجولة بلاستيك والقى بها في أماكن متفرقة لإخفاء معالم جريمته الي ان تم كشفها من قبل رجال المباحث وتم ضبطه وأداة الجريمة.





جريمة المعادي

واعترف المتهم أمام رجال المباحث أنه ارتكب الجريمة بدافع الانتقام لشرفه بعد علمه بعلاقة المجني عليه بزوجته.