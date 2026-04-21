حوادث

من الإعدام للسجن المشدد.. تخفيف عقوبة المتهم بإنهاء حياة منجد المعادي

رامي المهدي

أصدرت محكمة النقض حكمها بتخفيف الحكم على المتهم بقتل منجد المعادي بعد شكه في وجود علاقة آثمة بينه وبين زوجته من الاعدام للسجن المشدد.
 

وقالت سلوى جميل المحامية  أن المحكمة خففت حكمها بعد تقديم مذكرة طعن أمام هيئة المحكمة وتفنيد أدلة الاتهام أمامها ليأتي الحكم بتخفيف عقوبة الإعدام.


 

وكانت أصدرت محكمة استئناف القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، حكمها بإعدام المتهم في جريمة قتل منجد المعادي بعد شكه في وجود علاقة آثمة بينه وبين زوجته.


 

وكشفت أمر الإحالة، أن المتهم .م.ع. قام بقتل المجني عليه أيمن ع، لشك المتهم بوجود علاقة عاطفية بين المجني عليه وزوجته ، وعقب اكتشاف زوجها وجود العلاقة، قرر التخلص من المجني عليه وإزهاق روحه.
 

وكان، تلقى قسم شرطة المعادي بلاغًا بالعثور على جثمان شخص داخل أكياس بلاستيك ملقاة في صناديق القمامة بدائرة القسم.


 

على الفور انتقلت أجهزة الأمن إلى مكان البلاغ بالفحص والتحري تبين أن المجني عليه يعمل منجدًا وكانت تربطه علاقة عاطفية بفتاة إلا أن تلك الزيجة لم تكتمل وانفصلا وبعد فترة تزوجت الفتاة من نقاش وعندما علم خطيبها الأول “المنجد “ جن جنونه وبدأ في التواصل معها من جديد إلا أن زوجها اكتشف تلك العلاقة فقام باستدراج المنجد لشقة مستأجرة بدعوة إتمام بعض الأعمال بها ثم سدد له عدة طعنات ووضع تلك الأجزاء داخل أجولة بلاستيك والقى بها في أماكن متفرقة لإخفاء معالم جريمته الي ان تم كشفها من قبل رجال المباحث وتم ضبطه وأداة الجريمة.


 

واعترف المتهم أمام رجال المباحث أنه ارتكب الجريمة بدافع الانتقام لشرفه بعد علمه بعلاقة المجني عليه بزوجته.

فرح وزوجها

من الكوشة للنعش.. وفاة عروس داخل قاعة أفراح خلال حفل زفافها بالشرقية

الطقس في مصر

الأرصاد : عودة الأمطار خلال الطقس غدا .. وتحذيرات من نشاط الأتربة

فضل شاكر

الكشف عن حقيقة وفاة فضل شاكر فى السجن.. تفاصيل

حالة الطقس اليوم

استعدوا لهجمة صيفية حارة .. حالة الطفس لمدة 6 أيام مقبلة

بنك

الفيزا سحبتها الماكينة.. إيه الأسباب والحل إيه؟.. خدمات

مشغولات ذهبية

هبوط سريع الآن.. مفاجأة في أسعار الذهب بمصر

صورة موضوعية

متابعة علمية دقيقة لظهور عروس البحر بالغردقة.. وتأكيدات بحمايتها دون تدخل مباشر

بيض

30 جنيها دفعه واحدة.. هبوط عنيف في أسعار البيض بالأسواق

طاجن السمك

طريقة عمل طاجن السمك بالبصل المكرمل

الهالات السوداء

علاج الهالات السوداء بأسهل وأرخص الطرق

طريقة عمل الشيش طاووق

طريقة عمل الشيش طاووق في المنزل.. تتبيلة سرية بطعم المطاعم

بالصور

طريقة عمل فطائر البومب .. بمكونات بسيطة وطعم خرافي

طريقة عمل فطائر البومب
طريقة عمل فطائر البومب
طريقة عمل فطائر البومب

مادة كيميائية في الأدوات المنزلية ومستحضرات التجميل تسبب تشوهات للأجنة.. دراسة تحذر

مادة كيميائية في الادوات المنزلية ومستحضرات التجميل تهدد نمو الأجنة
مادة كيميائية في الادوات المنزلية ومستحضرات التجميل تهدد نمو الأجنة
مادة كيميائية في الادوات المنزلية ومستحضرات التجميل تهدد نمو الأجنة

منتشر في البيوت المصرية.. أقوى 3 طرق للتخلص من الذباب

الذباب
الذباب
الذباب

أيقونة المخرج ريدلي سكوت على ملصق مهرجان كان 79

مهرجان كان 79
مهرجان كان 79
مهرجان كان 79

وفاة حياة الفهد

كواليس الأشهر الأخيرة.. وداعا حياة الفهد بعد رحلة فنية عامرة

الأهلي و روبرتو فيرمينو؟

هل يتعاقد الأهلي مع روبرتو فيرمينو؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاحتواء.. هل هو فطرة أنثى أم مسؤولية رجل؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الخصوصية في زمن العري الرقمي

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب : مصر العظيمة .. قوة التوازن وصوت الحكمة في زمن الأزمات العالمية

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: هرمز.. المضيق الحائر بين الفتح والإغلاق

المزيد