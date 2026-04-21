تأجيل محاكمة متهم بتولي قيادة جماعة إرهابية فى إمبابة

قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، تأجيل جلسة محاكمة متهم، في القضية رقم 3761 لسنة 2026 جنايات امبابة، بتهمة تولي قيادة جماعة إرهابية، لـ 4 مايو.

وكشف أمر الإحالة، إن المتهم انضم لجماعة إرهابية الغرض منها الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وآمنة للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومن مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.



كما أن المتهم ارتكب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب بأن أحرز ووفر ونقل أموالا وأمد بها جماعة إرهابية.