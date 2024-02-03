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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

CNN: بايدن يعطي الضوء الأخضر للضربات الانتقامية ضد سوريا والعراق

بايدن
بايدن

كشفت مصادر وفقا لـ سي إن إن، أن المسؤولين الأمريكيين التقوا في واشنطن عقب تلقي التقارير حول الهجوم على البرج 22 في الأردن الأسبوع الماضي ما أدى في النهاية إلى مقتل ثلاثة من أفراد الخدمة الأمريكية، وسبق وان تم تقديم مجموعة من الخيارات للرئيس جو بايدن يوم الأحد لتوجيه ضربة انتقامية، ووافق عليها. 

وفي اجتماع في غرفة العمليات مع كبار مستشاري الأمن القومي في صباح اليوم التالي، أعطى بايدن الضوء الأخضر المحدد للمجموعة الأولى من الضربات في العراق وسوريا والتي تم تنفيذها يوم الجمعة. 

وقالت الولايات المتحدة إنه تم ضرب 85 هدفا.

وفي نفس الاجتماع صباح يوم الاثنين، تم إبلاغ الرئيس بالتقييم القائل بأن الجماعات المسلحة المدعومة من الحرس الثوري الإسلامي الإيراني هي المسؤولة عن هجوم الطائرات بدون طيار يوم الأحد، وفقًا للمصادر.

وفي الأيام التالية، عمل فريق الأمن القومي التابع للرئيس بالتنسيق الوثيق مع وزارة الدفاع أثناء مراقبة الظروف في المنطقة لوضع اللمسات الأخيرة على الخطط.

وكان المسؤولون قد أخبروا الصحفيين ليلة الجمعة أن الطقس في المنطقة كان عاملاً مهمًا في سبب تنفيذ الضربات عندما حدثت.

اجتمع كبار المسؤولين من وكالات متعددة يوم الخميس، ثم مرة أخرى صباح الجمعة لإجراء “فحص نهائي”، قبل الشروع في ضربات يوم الجمعة.

واشنطن سي ان ان مستشاري الأمن القومي الخدمة الأمريكية

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