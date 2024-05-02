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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عماد الدين حسين يعلق على مقترح تدريس مادة للفنون بشكل إجباري لطلبة المدارس

عماد الدين حسين
عماد الدين حسين

علق الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، عضو مجلس الشيوخ،  على مقترح الفنان يحيى الفخراني، بشأن تدريس مادة الفنون بشكل إجباري على طلبة المدارس.


وقال، عماد الدين حسين خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل الزوايا" مع الإعلامية سارة حازم طه، المُذاع على قناة "أون"، أن التكالب على السناتر والدروس الخصوصية قضت على الاهتمام بعقل وروح الطالب، ولذلك يتخرج الطالب غير مبدع في عمله، مشيرا إلى أن فكرة الفنان يحيى الفخراني عظيمة ومحترمة، والفنان الكبير مثقف، ومهموم بقضايا الوطن. 

وأردف : "لو تم إجبار تدريس الفنون بالمدارس سيخرج لنا طالبا مثقفا ، ومحدش يقدر يسلب عقله".


ولفت عماد الدين حسين، إلى أن المجتمع يجب أن يتفهم أن الرسم والموسيقى والتربية القومية لا تقل أبدا عن المواد الأخرى مثل العلوم والحساب وغيرها من المواد.


وتابع: "لو الطالب تخرج من الجامعة وهو مثقف وفاهم محدش هيقدر يضحك عليه ويسلب عقله، ويضمه لجماعة إرهابية أو غيرها".
 

وأشار إلى أن مقترح الفنان يحيى الفخراني قوبل بتوافق كبير داخل مجلس الشيوخ، منوها أن يتوقع أن يتم صياغة القانون وعرضه على مجلس النواب، والجهات المختصة.

عماد الدين حسين يحيى الفخراني المدارس مجلس النواب توك شو

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