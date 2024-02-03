ضابط أمريكي : روسيا وإيران بعيدتان عن الهجوم ضد قاعدتنا في الأردن

صرح العقيد المتقاعد في الجيش الأمريكي ونائب الرئيس السابق للمؤسسة "الأوراسية"، إيرل راسموسن، بأن كل من روسيا وإيران تسعيان إلى الحفاظ على الاستقرار في الشرق الأوسط ولا تريدان التصعيد في المنطقة، وفقا لوكالة سبوتنيك الروسية الاخبارية.



وأضاف راسموسن أن "روسيا وإيران لا تسعيان إلى التصعيد"، مضيفا أن كلا من موسكو وطهران مهتمة بمزيد من الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.



كما أشار راسموسن إلى أن روسيا وإيران لم تلعبا أي دور في الهجوم الأخير على القاعدة الأمريكية في الأردن، حيث قُتل الجنود الأمريكيون.

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد استهدفت أكثر من 85 هدفا قالت إنها تابعة لقوات الحرس الثوري الإيراني والتشكيلات المرتبطة بها في العراق وسوريا، كجزء من الضربات الانتقامية على هجوم جرى ضد قاعدتها العسكرية في الأردن في وقت سابق.



وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، قال اليوم السبت، إنه وجه بضرب أهداف في العراق وسوريا مرتبطة بالجماعات المسلحة التي يدعمها الحرس الثوري الإسلامي الإيراني ردا على دورهم المزعوم في الهجوم على القوات الأمريكية في الأردن.

