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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كيف ردت بلجيكا على قصف إسرائيل لمبنى مكاتب الوكالة البلجيكية للتعاون الإنمائي في غزة

صدى البلد

أعرب مسؤولون بلجيكيون عن غضبهم بعد أن قصفت القوات الإسرائيلية مبنى مكاتب الوكالة البلجيكية للتعاون الإنمائي في قطاع غزة، وهو الهجوم الذي جاء بعد رفض بلجيكا الانضمام إلى الولايات المتحدة وأكثر من اثنتي عشرة دولة أخرى في قطع التمويل عن الولايات المتحدة. وكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين.

وكتبت الحاجة لحبيب، وزيرة الخارجية البلجيكية، على وسائل التواصل الاجتماعي: 'تعرضت مكاتب وكالة التنمية البلجيكية إينابيل في غزة للقصف والتدمير'. استهداف المباني المدنية أمر غير مقبول”.

ونشر لحبيب وكارولين جينيز، وزيرة التعاون التنموي والسياسة الحضرية البلجيكية، صورا للمبنى المدمر وطالبا بعقد اجتماع مع سفير إسرائيل لدى البلاد لمناقشة الهجوم الذي وقع يوم الأربعاء.

قال جان فان ويتر، الرئيس التنفيذي لشركة Enabel، الخميس 'لقد شعرنا جميعًا بالصدمة'.

وأضاف: 'باعتبارنا وكالة حكومية تعمل من أجل الصالح العام في إطار القانون الإنساني الدولي، لا يمكننا قبول ذلك'.

ولا يُعتقد أن أيًا من موظفي الوكالة كان موجودًا عندما قصفت القوات الإسرائيلية المبنى، حيث قامت بلجيكا بسحب موظفي إينابيل وعائلاتهم من المنطقة قبل أسبوعين.

أظهر تحليل بيانات الأقمار الصناعية الذي صدر في وقت سابق من هذا الأسبوع أن أكثر من نصف مباني غزة قد تضررت أو دمرت بسبب القصف الإسرائيلي المدعوم من الولايات المتحدة للقطاع الفلسطيني - وهو أحد أكثر حملات القصف تدميراً في التاريخ الحديث.

أثار توقيت الهجوم على مبنى المكاتب البلجيكي الدهشة، حيث أشار المراقبون إلى وضع البلاد كواحدة من الدول الغربية القليلة التي لم تعلق مساعداتها لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) رداً على ذلك. ردًا على ادعاءات إسرائيل بأن عشرات من موظفي الوكالة شاركوا في هجمات 7 أكتوبر.

وأضاف: 'بلجيكا هي إحدى الدول الغربية التي رفضت قطع التمويل عن الأونروا. وكتبت تريتا بارسي، نائب الرئيس التنفيذي لمعهد كوينسي لفن الحكم المسؤول، على وسائل التواصل الاجتماعي: 'لقد قصفت إسرائيل للتو مكتب الوكالة البلجيكية للتعاون التنموي في غزة'. 'هذه نتيجة مباشرة للإفلات من العقاب الذي وفرته واشنطن لإسرائيل'.

أوقفت 16 دولة دعمها المالي للأونروا، مما يهدد قدرة الوكالة على تقديم المساعدة الإنسانية لسكان غزة المعرضين بشكل متزايد لخطر المجاعة والمرض. وقال فيليب لازاريني، المفوض العام للأونروا، يوم الخميس إن الوكالة 'ستضطر على الأرجح إلى إغلاق' عملياتها في غزة وفي جميع أنحاء المنطقة بحلول نهاية هذا الشهر إذا لم يتم استعادة التمويل.

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية قرارها بتعليق تمويل الأونروا يوم الجمعة الماضي، بعد ساعات فقط من حكم محكمة العدل الدولية بأن قضية الإبادة الجماعية في جنوب أفريقيا ضد إسرائيل معقولة وأمرت الحكومة الإسرائيلية بضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وردا على سؤال حول توقيت القرار الأمريكي بتعليق تمويل الأونروا، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميللر خلال مؤتمر صحفي يوم الخميس إنه 'لم يكن هناك قلق' داخليا من أن هذا الإعلان سيُنظر إليه على أنه توبيخ للحكم المؤقت لمحكمة العدل الدولية.

قال وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدي، الذي كانت بلاده من بين الدول التي رفضت تعليق مساعداتها للأونروا، يوم الخميس إنه 'متفائل بشكل معقول' بأن بعض الدول التي قطعت التمويل على الأقل ستعكس مسارها في المستقبل القريب.

وقال إيدي في وقت سابق من هذا الأسبوع إنه كان 'يناقش مسألة التمويل مع مانحين آخرين' وحث 'الدول المانحة الأخرى على التفكير في العواقب الأوسع نطاقا لقطع تمويلها للأونروا'.

وأضاف: 'الأونروا هي شريان حياة حيوي لـ 1.5 مليون لاجئ في غزة'. 'الآن أكثر من أي وقت مضى، تحتاج الوكالة إلى الدعم الدولي.'

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