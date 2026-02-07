قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ترامب يرفض الاعتذار عن فيديو عنصري يصور أوباما وزوجته كالـ "قرود"
أمن الشرقية يفحص فيديو اعتداء سيدة على والدتها المسنة بالضرب
سعر الدولار في البنوك اليوم السبت 7-2-2026
باحث سويسري: المنتجات الزراعية أداة نفوذ في صراعات القوة بين الدول
مكيف وتالجو.. مواعيد قطارات القاهرة الإسكندرية اليوم السبت 7 فبراير 2026
مع انطلاق التيرم الثاني.. غرامة لأولياء الأمور حال غياب الطالب دون إذن
سرقة سيارات تابعة للوفد السعودي المشارك بـ "معرض الكتاب" في سوريا
فايننشال تايمز: أسلحة تايوان تهدد زيارة ترامب إلى الصين
مواجهة حاسمه بين الأهلي وشبيبة القبائل في دوري أبطال إفريقيا
الصين تواصل شراء الذهب للشهر الـ15 على التوالي.. كم وصل الاحتياطي؟
مقيدين بالحبال.. العثور على جثة سيدة ونجلها داخل منزلهما بكفر الشيخ
سعر الفضة يصعد بعد هبوط حاد.. والذهب يتعافى جزئياً من الصدمة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

البرتغال تغرق في أسوأ فيضانات منذ عقود مع اقتراب العاصفة مارتا

إسراء صبري

عرضت فضائية يورونيوز تقريرا عن الأوضاع في البرتغال، حيث أُجلِي السكان بالقوارب في ألكاسير دو سال بعد فيضان نهر سادو، ما أسفر عن مقتل شخص واحد خلال العاصفة السابعة هذا العام في البرتغال.

عاصفة تضرب البرتغال

وقامت فرق الطوارئ بدوريات في بلدة "ألكاسير دو سال" بالقوارب، وأنقذت السكان بعد العاصفة السابعة التي تضرب شبه الجزيرة الأيبيرية هذا العام، وتم إنقاذ امرأة تبلغ من العمر 78 عاما بعدما فاض نهر سادو، دافعا بالمياه إلى وسط المدينة، وتم تأكيد وفاة واحدة في أنحاء البلاد.

ولا تزال البلاد تتعافى من عواصف الأسبوع الماضي التي أودت بحياة خمسة أشخاص وتسببت في انقطاع الكهرباء عن عشرات الآلاف. 

أسوأ تهديد منذ 30 عاما 

وأصدرت السلطات أعلى مستوى من التحذير من الفيضانات لنهر تاجه قرب "سانتاريم"، ووصفتها بأنها أسوأ تهديد منذ ما يقرب من 30 عاما.

عاصفة جديدة تضرب البرتغال

من المقرر أن تضرب عاصفة جديدة تحمل اسم "مارتا" البرتغال اليوم السبت، مصحوبة بأمطار غزيرة ورياح تصل سرعتها إلى 120 كيلومترا في الساعة وأمواج يبلغ ارتفاعها 13 مترا. وقد صدرت تحذيرات جوية فيما تستعد المناطق المنكوبة بالفيضانات لاحتمال تجدد فيضان الأنهار.

ويقول العلماء إن تغير المناخ يجعل مثل هذه الظواهر الجوية المتطرفة أكثر تكرارا.

البرتغال فضائية يورونيوز فيضانات البرتغال

