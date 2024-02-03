القيادة المركزية الأمريكية: وجهنا ضربات جديدة ضد مسيرات يمنية تستعد للانطلاق

شنت القوات الأمريكية ضربات ضد عدة طائرات بدون طيار تابعة للحوثيين كانت تستعد للانطلاق في اليمن وفقا لما اعلنته وسائل اعلام امريكية منذ قليل، اليوم السبت.

وافادت نقلا عن بيان للقيادة المركزية الامريكية بأن السفن الأمريكية أسقطت عدة طائرات بدون طيار في البحر الأحمر وخليج عدن، وفقًا للقيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM).

وتأتي الضربات في الوقت الذي تواصل فيه الولايات المتحدة استهداف قدرات الحوثيين في مجال الطائرات بدون طيار في محاولة لحماية الشحن في المنطقة، وبعد أن ضربت الولايات المتحدة 85 هدفًا في غارات جوية ضد ميليشيات أخرى مدعومة من إيران في العراق وسوريا.

واستهدفت الضربات الامريكية طائرة بدون طيار فوق خليج عدن في الصباح. وقالت القيادة المركزية الأمريكية إنها حددت أن الطائرة بدون طيار قادمة من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن.

وفي وقت لاحق، نفذت الولايات المتحدة ضربات ضد أربع طائرات بدون طيار تابعة للحوثيين كانت تستعد للانطلاق من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن، ثم شنت سبع طائرات بدون طيار أخرى تحلق فوق البحر الأحمر.

تم إطلاق الضربات من حاملة الطائرات يو إس إس كارني ويو إس إس لابون بطائرات إف/إيه-18 من مجموعة دوايت دي أيزنهاور كارير سترايك.

ولم يبلغ عن وقوع إصابات أو أضرار.

وتواصل الولايات المتحدة محاولتها ردع المزيد من الهجمات على جيشها في المنطقة، دون التسبب في انتشار الصراع. يوم الثلاثاء، وصل صاروخ كروز أطلقه الحوثيون إلى البحر الأحمر إلى مسافة ميل واحد من مدمرة أمريكية قبل إسقاطه، وهو أقرب هجوم للحوثيين على سفينة حربية أمريكية.