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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

10 آلاف مؤيد لـ غزة يتظاهرون وسط لندن للمطالبة بوقف فوري لإطلاق النار

مظاهرات لندن
مظاهرات لندن

تظاهر أكثر من 10 آلاف من المؤيدين لفلسطين في وسط لندن للمطالبة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة، في أول مظاهرة من نوعها منذ أن أمرت المحكمة العليا في الأمم المتحدة إسرائيل بضمان عدم ارتكاب أعمال إبادة جماعية.

وقدرت سكوتلاند يارد أن حوالي 10000 متظاهر ساروا عبر منطقة ويست إند في لندن بالعاصمة، مع تضخم الحشد لمضاعفة هذا الحجم بالنسبة للخطب في وايتهول.

صلاحيات تفريق إضافية

كان المئات من ضباط شرطة العاصمة في الخدمة مع صلاحيات تفريق إضافية عندما بدأت المسيرة في بورتلاند بليس وتوجهت إلى وايتهول.

وقالت حملة التضامن مع فلسطين إن هذه هي 'المسيرة الوطنية الثامنة للشعب الفلسطيني'، في أعقاب المذبحة الوحشية التي ارتكبتها حماس في 7 أكتوبر والتي قُتل فيها 1200 شخص واختطف أكثر من 240 قبل أن ترد إسرائيل بشن هجمات على قطاع غزة على مدى أشهر. تجريد وقتل وجرح الآلاف.

هجمات البحر الأحمر

يأتي ذلك في الوقت الذي تتورط فيه المملكة المتحدة بشكل متزايد في التوترات المتزايدة في الشرق الأوسط، حيث تضرب بريطانيا والولايات المتحدة أهدافًا للحوثيين في اليمن ردًا على الهجمات على السفن في البحر الأحمر.

حذر العراق من أن المنطقة 'على حافة الهاوية' يوم السبت بعد أن ضربت الولايات المتحدة 85 هدفًا في سبع منشآت في جميع أنحاء سوريا والعراق ردًا على هجوم بطائرة بدون طيار الأسبوع الماضي أدى إلى مقتل ثلاثة جنود أمريكيين وإصابة العشرات في شمال شرق الأردن.

حمل المتظاهرون في لندن، السبت، لافتات كتب عليها “أوقفوا القتل” و”أطلقوا سراح الأطفال” و”الحرية لفلسطين”، مصحوبة بصور مروعة لسفك الدماء منذ اندلاع الصراع.

وقال متحدث باسم الشرطة إن الضباط كانوا يبحثون عن لافتات ولافتات مسيئة، كما قام الموظفون أيضًا بمراقبة الاحتجاج من خلال كاميرات المراقبة لرصد جرائم أخرى أو للعثور على المشتبه بهم.

وقال مدير مركز القبة السماوية العلمي بن جمال: “نحن نسير مرة أخرى لأننا نعلم أننا على الجانب الصحيح من التاريخ وسنقف دائما مع المظلوم وليس أبدا مع الظالم”.

قالت وزارة الصحة في القطاع الذي تسيطر عليه حركة المقاومة الإسلامية (حماس) يوم الخميس إن أكثر من 27 ألف شخص قتلوا وأصيب 66 ألفا في الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة.

وقبيل المسيرة، قال نائب مساعد المفوض مات وارد، الذي يقود عملية الشرطة: “نحن نحترم حق الناس في الاحتجاج، لكن سكان لندن والزوار الآخرين لديهم حقوق أيضًا.

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