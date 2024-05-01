مفيدة شيحة تكشف سبب عيد العمال.. اعرف القصة

هنأت الإعلامية مفيدة شيحة، عمال مصر بمناسبة عيد العمال في مصر، مشيرة إلى أن هذه المناسبة لها أصل تاريخي معروف.

وأضافت مفيدة شيحة، مقدمة برنامج الستات، المذاع عبر قناة النهار وان، مساء اليوم الأربعاء، أن عيد العمال في شيكاغو يرتبط بأحداث الاحتجاجات التي وقعت في الأول من مايو عام 1886، حيث خرج الآلاف من العمال في مظاهرات للمطالبة بتحسين ظروف العمل، وخصوصًا تقليل ساعات العمل إلى ثماني ساعات في اليوم. واكملت ان الأمور تطورت إلى أعمال عنف بين المتظاهرين وقوات الشرطة، خاصة في هاي ماركت سكوير بشيكاغو، حيث قامت الشرطة بفتح النار على المتظاهرين مما أسفر عن مقتل وإصابة عدد كبير منهم ورجال الشرطة أيضًا.

وتابعت مفيدة شيحة، أن هذه الأحداث أثارت موجة من الغضب والاحتجاج في أوساط العمال، وأدت إلى اشتعال حركة لنضال العمال في جميع أنحاء الولايات المتحدة. وبعد هذه الأحداث، تم تبني الأول من مايو كعيد للعمال في الولايات المتحدة وعدد من الدول الأخرى، كذكرى لهذه الأحداث التاريخية ولتكريم التضحيات التي قدمها العمال في سبيل حقوقهم وظروف عملهم.