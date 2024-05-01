والد نيرة أشرف معلقا على سجن محامي قاتلها: يمهل ولا يهمل.. صور

علق أشرف الغريب والد نيرة أشرف، المشهورة بفتاة طالبة جامعة المنصورة، على خبر القبض على محامى محمد عادل، قائلا: إن الله تعالى يمهل ولا يهمل.



وقال عبر صفحته على موقع التواصل الإجتماعى " فيسبوك" واخيرا تم القبض على احمد حمد محامي السفاح محمد عادل لتنفيذ الحكم عليه بالسجن المشدد لمدة 3سنوات (وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون) صدق الله العظيم



وتلقى اللواء خالد عبد السلام مدير أمن الغربية اخطار يفيد بتمكن العميد أحمد زايد مدير مباحث تنفيذ الأحكام تحت إشراف العميد محمد عاصم مدير المباحث الجنائية، بالتنسيق مع العقيد محمد ثابت مفتش قطاع الأمن العام بالغربية، من القبض على المتهم الهارب، بعد ساعات قليلة من قيامه بنشر صورة على صفحته عبر موقع التواصل الإجتماعى " فيسبوك" يزعم فيها قيامه بأداء مناسك العمرة وأنه سافر خارج البلاد لخداع الأجهزة الأمنية.

وأصدرت محكمة جنايات طنطا الدائرة برئاسة المستشار نبيل محمد ربيع،حجزت قضية البلطجة المتهم فيها محامى محمد عادل قاتل نيرة أشرف، للنطق بالحكم وأصدرت حكما حضوريا واحب النفاذ لا يوقف تنفيذه أى طعن، فى جلسة 7 مارس الماضى، بالسجن المشدد 3 سنوات للمتهم، ووضعه تحت مراقبة الشرطة لمدة 3 سنوات أخرى لتعديه على الإعلامى محمد الغزيرى مقدم برنامج " الصالون ".

وكان المستشار أحمد فاضل المحامى العام لنيابات إستئناف طنطا، قد أحال المتهم أحمد حمد إلى محاكمة جنائية عاجلة، مع سرعة ضبطه وإحضاره وتقديمه محبوسا على ذمة المحاكمة، بتهم البلطجة واستعراض القوة تجاه الإعلامى محمد الغزيرى وكذا إصابة أحد المواطنين بسيارته وأحدث له عاهة مستديمة.

جاء ذلك بعد أن قرر حسام النجار وكيل نيابة ثان طنطا تحت إشراف المستشار الدكتور أحمد التهامى المحامى العام الأول لنيابات غرب طنطا الكلية، ضبط وإحضار المتهم فى القضية رقم 20937 لسنة 2022 جنايات ثان طنطا والمقيده برقم 3115 جنايات كلى غرب طنطا، بعد ثبوت الإتهامات ضده وذلك فى البلاغ المقدم من الإعلامى محمد الغزيرى وأحد المواطنين يتهماه بالبلطجة واستعراض القوة وإحداث عاهة مستديمة.

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