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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بن جفير: بايدن لا يدعم الحرب الإسرائيلية بشكل كامل

بايدن
بايدن

قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتامار بن جفير لصحيفة وول ستريت جورنال، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن لا يدعم بشكل كامل أهداف إسرائيل في حربها ضد حماس في قطاع غزة، وبدلا من أن يقدم لنا دعمه الكامل، ينشغل بايدن بتقديم المساعدات الإنسانية والوقود (لغزة) الذي يذهب إلى حماس”.

وأضاف بن جفير، رئيس حزب القوة اليهودية القومي: “لو كان ترامب في السلطة، لكان سلوك الولايات المتحدة مختلفًا تمامًا”.

ورد بيني جانتس، وزير الدفاع السابق وعضو مجلس الوزراء الحربي الإسرائيلي، على بن جفير، واصفا تعليقاته بأنها 'غير مسؤولة' في منشور على موقع X وحث نتنياهو على 'دعوته إلى النظام'.

‘من المسموح أن تكون هناك خلافات، حتى مع أكبر وأهم حليف لنا (الولايات المتحدة)، ولكن يجب أن تتم في المنتديات ذات الصلة وليس من خلال تصريحات غير مسؤولة في وسائل الإعلام، والتي تضر بالعلاقات الاستراتيجية لدولة إسرائيل’، وأمن الدولة والمجهود الحربي في هذا الوقت”.

كما انتقد رئيس المعارضة يائير لابيد تعليقات بن جفير على X، قائلا إن المقابلة كانت 'هجوما مباشرا على مكانة إسرائيل الدولية، واعتداء مباشرا على المجهود الحربي، والإضرار بأمن إسرائيل، وقبل كل شيء، تثبت أنه يفهم شيئا يتعلق بالسياسة الخارجية”.

ويتعرض نتنياهو لضغوط من جميع الأطراف، حيث تهدد الخلافات في ائتلافه ومجلس الوزراء الحربي بدفع الحكومة إلى نقطة الانهيار، وتطالب مسيرات كبيرة في جميع أنحاء البلاد بالتنحي وإرسال البلاد إلى الانتخابات.

قطاع غزة وول ستريت جورنال جو بايدن

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