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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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لجنة قوانين الأحوال الشخصية: المشروع سيعرض على فئات المجتمع

قوانين الأحوال الشخصية
قوانين الأحوال الشخصية

قال رئيس لجنة إعداد قانون الأحوال الشخصية، عبد الرحمن محمد، إنه يتم العمل على إعداد القوانين المتعلقة بالأسرة منذ عام، بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف عبد الرحمن محمد، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي خلال تقديمها برنامج "في المساء مع قصواء" المذاع من خلال قناة "سي بي سي"، أن مشروع القانون الجديد يقوم على 3 أقسام، الأول: الولاية على النفس، والثاني: الولاية على المال، والثالث: يخص إجراءات التقاضي.

وأوضح أن مشروع القانون الجديد، سيُعرض على جميع فئات المجتمع، وكل المتخصصين، في ضوء دعوة الرئيس السيسي لعقد حوار مجتمعي.

واسترسل: لأول مرة يكون لدينا في مصر قانونلا شاملا، صياغته سهلة، بحيث يستطيع أي شخص أن يقرأه ويفهمه، ويغني عن الرجوع للفقه والأحكام، وهذا كان عملنا الأول، متابعا: كل القوانين ستعرض على الناس، وسنستمع لكل الآراء، وسنسمع للآراء الجادة.

وأكمل: من الممكن أن يتم التعديل على القانون، ويتم تعديل بعض البنود التي يأتي عليها اقتراحات من جهات معينة وبتفصيلات كاملة.

الاحوال الشخصية قوانين الأحوال الشخصية السيسي قوانين الأسرة اخبار التوك شو

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