بـ«نمو 7.2%».. ارتفاع في أرباح صناعة النسيج بالصين خلال 2023

أظهرت نتائج بيانات رسمية أصدرتها وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات في الصين، ارتفاع إجمالي أرباح شركات النسيج الرئيسية في الصين بنسبة 7.2% على أساس سنوي خلال عام 2023.

وأضافت البيانات أن الشركات المذكورة حققت في العام الماضي، أرباحا بلغت 180.2 مليار يوان (حوالي 25.38 مليار دولار أمريكي).

وبلغت عائدات التشغيل المجمعة لهذه الشركات 4.70 تريليون يوان، بانخفاض 0.8 في المائة عن عام 2022.

وبلغت الصادرات الصينية من المنسوجات والملابس 293.6 مليار دولار في عام 2023، بانخفاض 8.1 في المائة عن العام السابق.

توسع صادرات المنسوجات والملابس

استأنفت صادرات المنسوجات والملابس توسعها في ديسمبر 2023، بزيادة 2.6 في المائة على أساس سنوي إلى 25.3 مليار دولار أمريكي، حسبما كشفت البيانات الصادرة.