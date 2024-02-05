خالد عبدالعزيز: الحوار الوطني جهة استشارية لتنظيم النقاش بين التيارات السياسية

قال خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة السابق، إن الحوار الوطني ليس مؤسسة حكومية ولا هيئة دستورية، ولكنه جهة استشارية لتنظيم الحوار بين التيارات السياسية في مصر.



وأضاف “خالد عبدالعزيز” خلال حواره ببرنامج “في المساء مع قصواء” المذاع على قناة “سي بي سي”، أننا نواجه تحديات عديدة نأمل من الحوار الوطني مناقشتها وتقديم توصيات لحلها، متابعا: قضية اللاجئين هي قضية سياسية في المقام الأول ولابد أن تطرح بمناقشات المحور السياسي.



وأوضح أن أعضاء الحوار الوطني جاهزون للاجتماع وتقديم الآراء في القضايا المختلفة لكن كل هذا سيحدث بالتنسيق مع مجلس الأمناء والصحة والتعليم والقضية السكانية.



واسترسل: الصحة والتعليم والقضية السكانية من أهم القضايا التي ستطرح في الجلسات القادمة من الحوار الوطني.

