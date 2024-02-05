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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2024

موعد صرف مرتبات شهر
موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2024 - ارشيفية

موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2024 ، يبحث عنه كثير من موظفي الدولة في مصر لمعرفة توقيتات صرف رواتبهم الشهرية ،ومواعدين نزول في ماكينات الصرف.
ويتابع الآلآف من الموظفين في قطاعات الحكومة المختلفة ، موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2024 ، والتي حددتها وزارة المالية لكافة العاملين بالقطاع الحكومى.
وتوفر وزارة المالية رواتب الموظفين بشكل منتظم وفقا لجدول مرتبات معلن ، ليعلم كل موظف موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2024 ، والتي يبحث عنها كل موظف.
موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2024 ،من الأمور التي تهم كل موظفين القطاع الحكومى ، لضبط أمورهم المالية وتلبية احتياجاتهم .

موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2024


من جانبها أعلنت وزارة المالية ، في وقت سابق أن ، موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2024  ستكون على مدار 5 أيام، وهي 21، و24، و25، و26، و27 من شهر فبراير الجاري.

معاش شهر فبراير 2024


على جانب أخر كثرت الأقاويل عن زيادة معاش شهر فبراير 2024، ولكن ليس هناك أي أساس من الصحة حول تلك الزيادة، حيث لم يتم إصدار قرار من قبل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بشأن ذلك، والتي تبلغ وفقًا لقانون التأمينات نحو 15%.

ووفق ما ينص عليه قانون التأمينات فمن المقرر أن تطبق زيادة المعاشات في كل عام في شهر يوليو، إلا أن التوقعات تشير أنه من المرجح أن يتم صرف الزيادة الجديدة قبل شهر يوليو، حرصًا من الحكومة على تيسير الأعباء للمواطنين قبل حلول شهر رمضان 2024.
وسوف نرصد لكم أماكن صرف معاشات شهر فبراير 2024، والتي جاءت كالتالي:

1- منافذ شركات فوري.

2- مكاتب البريد وماكينات الصرف الآلي.

3- المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة.

4- منافذ الصرف وجميع البنوك العاملة في مصر.
وأصبح لأصحاب المعاشات الاستعلام عن مواعيد الصرف بالأيام وزيادة المعاشات، خلال الموقع الإلكتروني، ومن خلال الخطوات التالية:

1- تسجيل الدخول للاستعلام عن المعاش على موقع الهيئة القومية للتأمينات.

2- ادخل اسم "صاحب المعاش".

3- الدخول للاستعلام عن قيمة المعاش بالاسم.

4- انتظر بضع ثوانٍ حتى تظهر لك قيمة المعاش، وفي حال إصدار قرار بزيادة المعاشات يمكنك معرفة قيمة الزيادة.

كما نرصد لكم الجدول الخاص بالزيادات الأخيرة الخاصة بالمعاشات، والتي جاءت كالتالي:

- من يتقاضى مبلغ 1300 جنيه سيتقاضي 1495 جنيها.

- من يتقاضى مبلغ 1500 جنيه سيتقاضي 1725 جنيها.

- من يتقاضي مبلغ 1600 جنيه سيتقاضي 1840 جنيها.

- من يتقاضى مبلغ 2000 جنيه سيتقاضي 2300 جنيه.

- من يتقاضى مبلغ 2300 جنيه سيتقاضي 2645 جنيها.

- من يتقاضى مبلغ 2600 جنيه سيتقاضي 2990 جنيها.

- من يتقاضى مبلغ 2900 جنيه سيتقاضي 3335 جنيها.

- من يتقاضى مبلغ 3200 جنيه سيتقاضي 3680 جنيها.

- من يتقاضى مبلغ 3500 جنيه سيتقاضي 4025 جنيها.

- من يتقاضى مبلغ 3800 جنيه سيتقاضي 4370 جنيها.

- من يتقاضى مبلغ 4100 جنيه سيتقاضي 4715 جنيها.

- من يتقاضى مبلغ 4400 جنيه سيتقاضي 5060 جنيها.

- من يتقاضى مبلغ 4700 جنيه سيتقاضي 5405 جنيهات.

- من يتقاضى مبلغ 1080 جنيها سيتقاضى 11592 جنيها.
 

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