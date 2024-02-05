المدير الفني للجونة يكشف حقيقة الصفقات التبادلية مع الزمالك خلال الميركاتو الشتوي

كشف علاء عبد العال، المدير الفني للجونة، عن حقيقة الصفقات التبادلية مع الزمالك خلال الميركاتو الشتوي.

وقال علاء عبد العال خلال مداخلة هاتفية: “لا أمانع رحيل أحمد حسام إلى الزمالك لكن بمقابل جيد لأنه سيكون أفضل من أي مدافع في مصر.. ولم أطلب التعاقد مع روقا أو أي لاعب في صفقة تبادلية”.

وحرص حسين لبيب رئيس نادي الزمالك وهاني شكري وحسين السيد وأحمد خالد حسانين أعضاء مجلس الإدارة على متابعة المران الصباحي للفريق الأول لكرة القدم الذي أقيم على ملعب النادي.

ويأتي حرص مجلس إدارة الزمالك على التواجد في المران من أجل مؤازرة اللاعبين والجهاز الفني قبل استئناف مسابقة الدوري الممتاز.

ويواصل فريق الزمالك تدريباته استعداداً لمواجهة الإسماعيلي المقرر لها يوم 19 فبراير الجاري ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.