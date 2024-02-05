جمال شقرة: مصر مؤيدة لحق الفلسطينيين في البقاء بأرضهم |فيديو

تحدث الدكتور جمال شقرة أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بجامعة عين شمس عن الكتاب الذي تم صدوره في معرض القاهرة الدولي للكتاب، والذي يلخص رحلة مصر مع القضية الفلسطينية، منذ ما قبل إنشاء الكيان الصهيوني في فلسطين.

كتاب مصر والقضية الفلسطينية



وأضاف جمال شقرة خلال لقائه مع فضائية"DMC"، أن مصر مؤيدة تأيد مطلق لحق الفلسطينين في البقاء بأرضهم،لافتاً إلى أن العدوان الثلاثي كان من أهدافه أن تتخذ إسرائيل موقفاً من مصر، و كانت النتيجة الدخول في حرب 1956.



يسلط كتاب مصر والقضية الفلسطينية بين الماضي والحاضر الضوء على الدور المحوري لمصر في القضية الفلسطينية، بدءا من وعد بلفور" عام 1917 حتى عملية طوفان الأقصى في أكتوبر 2023 انطلاقا من الثوابت التاريخية للسياسة المصرية إزاء القضية الفلسطينية، وما تمثله فلسطين من أهمية جغرافية واستراتيجية في المنطقة حيث قامت مصر بدور تاريخي ومحوري منذ وعد بلفور 1917 مرورا بما شهدته الدولة المصرية من متغيرات على إثر اندلاع ثورة يوليو 1952، ثم العدوان الثلاثي في أكتوبر 1956، ونكسة 1967.