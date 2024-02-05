نائبة: الحوار الوطني يعزز فهم التحديات ويساهم في استكشاف أراء جديدة

قالت النائبة الدكتورة حنان عبده عمار، عضو مجلس النواب، إن الحوار الوطني يشكل إحدى الخطوات الرئيسية التي اتخذتها القيادة السياسية لتعزيز التفاعل بين القوى السياسية والحزبية والمجتمع المدني، والذي يهدف إلى تحفيز المشاركة الفعالة في تحمل المسئولية المجتمعية، وتعزيز الفهم المتبادل بين الأطراف المعنية.

وأشارت عضو مجلس النواب، في تصريحات صحفية لها اليوم، إلى أن الحوار الوطني يسهم في استكشاف أفكار وآراء جديدة ومتنوعة حول القضايا والملفات الهامة، ويعزز فهماً أعمق للتحديات التي تواجه المجتمع، مؤكدة أن مصر تعتبر الحوار والمشاركة الديمقراطية أمرًا ضروريًا في التعامل مع قضايا هامة، والتواصل بين مختلف فئات المجتمع.

وأكدت النائبة الدكتورة حنان عبده عمار، أن دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي لحوار مجتمعي حول مشروعات القوانين المتعلقة بالأسرة، يكشف استعداد القيادة السياسية للاستماع إلى مختلف الآراء والمساهمة في صياغة السياسات التي تخدم مصلحة المجتمع بشكل شامل، مؤكدة أن دعوة الرئيس إلى إجراء حوار مجتمعي عميق، يتيح فرصة لاستيعاب مختلف الشواغل والآراء، بهدف تحقيق الأهداف المنشودة من القوانين، وذلك لصالح الأسرة المصرية وتحقيق المصلحة العامة، وتأتي ضمن جهود التطوير الشاملة في المجتمع المصري ونحو الجمهورية الجديدة.

وتقدمت النائبة، بخالص الشكر والتقدير إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، على دعمه اللا محدود للحوار الوطني، وتأكيده المستمر على أهمية هذا الحوار كوسيلة حيوية لتحقيق التفاهم والوحدة الوطنية، وحرصه على تعزيز الحوار الوطني وضرورة استكماله بشكل أكثر فاعلية وعملية، ومشاركته الفعالة في مناقشة جميع القضايا الحيوية للبلاد.