نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب يتفقد فندق الجامعة لاستقبال الزائرين

تفقد الدكتور تامر سمير نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب فندق جامعة بنها وذلك استعدادا لاستقبال الطلاب الوافدين والزائرين خلال الترم الثاني من العام الدراسي.



رافقه خلال الجولة الدكتور سيد عبد الونيس المشرف العام على المدن الجامعية ، والدكتور عوض الله سليمان مدير عام المدن الجامعية.



واطمأن نائب رئيس الجامعة على مستوى الخدمة التي تقدم للطلاب الوافدين وجاهزية المبني لاستقبال الزائرين والوافدين بالجامعة، بالإضافة إلي التأكد من مستوى النظافة بغرف الإقامة.



وأكد الدكتور تامر سمير خلال الجولة أن قطاع المدن الجامعية حريص على العمل على راحة الطلاب وذلك من خلال تقديم خدمة متميزة ذات جودة عالية للطلاب المغتربين المقيمين بالمدن الجامعية أو فندق جامعة بنها. وأشار نائب رئيس الجامعة إلى أن فندق جامعة بنها تم رفع كفاءته وتجديده ويحتوي علي ٤٠ غرفة كل غرفة تحتوي علي سريرين باجمالي ٨٠ فرد ، مضيفا أن رئيس الجامعة الدكتور ناصر الجيزاوى وجه بأهمية استغلال كافة منشآت الجامعة والاستفادة منها بالشكل الأمثل وتطوير منشآت الجامعة والسير على خطى المشروعات الحيوية لتحقيق الاستدامة وتعظيم موارد الجامعة.