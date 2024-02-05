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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

1.44 مليار درهم سيولة الأسهم الإماراتية في ختام التعاملات اليوم

أسواق الأسهم
أسواق الأسهم

استقطبت أسواق الأسهم المحلية بدولة الإمارات سيولة بنحو 1.44 مليار درهم في ختام تعاملات اليوم، مع تصدر "العالمية القابضة" و"الإمارات دبي الوطني" التداولات.


وبحسب وكالة أنباء الإمارات الرسمية “وام”، توزعت السيولة بواقع 1.1 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية و333.5 مليون درهم في سوق دبي المالي، بعد تداول 455.2 مليون سهم عبر تنفيذ أكثر من 21.3 ألف صفقة.


ووصل رأس المال السوقي للأسهم المدرجة إلى 3.602 تريليون درهم بنهاية جلسة اليوم، موزعة بواقع 2.88 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و719.5 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.


واستحوذ "العالمية القابضة" على النصيب الأكبر من إجمالي السيولة في سوق أبوظبي بنحو 213.3 مليون درهم وأغلق مستقراً من دون تغيير عند 399.5 درهم، تلاه "ألفا ظبي" بنحو 91.8 مليون درهم وأقفل عند 17.3 درهم، ثم " ايبيكس للاستثمار" جاذباً 48.3 مليون درهم ليقفل عند 2.01 درهم بنمو 0.5%.


وفي سوق دبي، تصدر "الإمارات دبي الوطني" النشاط مستقطباً سيولة بنحو 61.5 مليون درهم ووصل إلى مستوى 17.75 درهم، تلاه "إعمار العقارية" جاذباً نحو 50.5 مليون درهم ليغلق عند 7.52 درهم بنمو 0.4%، ثم "مصرف عجمان" بسيولة 28.8 مليون درهم، بارتفاع 0.99% ليقفل عند 2.04 درهم.

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