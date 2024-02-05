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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تفريغ نزيف مخي لإنقاذ حياة سيدة سقطت من علو بمستشفى السعديين بالشرقية

صدى البلد

أكد الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، انه في إطار توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان،برفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين بمستشفيات الصحة بمحافظة الشرقية، نجح الفريق الطبي بوحدة جراحات المخ والأعصاب بمستشفى السعديين المركزي، بقيادة الدكتور حمادة عثمان أخصائي جراحة المخ والأعصاب، في إجراء عملية مخ وأعصاب للمرة الأولى بالمستشفى لإنقاذ حياة سيدة تبلغ من العمر ٣٢ عاماً، إثر سقوطها من علو.

وكيل صحة الشرقية يطمئن على جودة وانتظام الخدمات بالمركز الطبي بالحسينية

وأضاف وكيل وزارة الصحة بالشرقية ان ذلك تم أمس الأحد، فور دخول السيدة لقسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى السعديين المركزي، تعاني من اضطراب في درجة الوعي وقيء متكرر وإغماء، إثر سقوطها من علو، وعلى الفور تم توقيع الكشف الطبي عليها، وعمل الفحوصات الطبية، والأشعة المقطعية لها على المخ، وتبين وجود نزيف تحت الام الجافية للمخ، وقام الفريق الطبي بوحدة جراحات المخ والأعصاب، بإجراء عملية جراحية لها لتفريغ التجمع الدموي بالمخ، وتمت العملية بفضل الله بنجاح، والحالة الآن مستقرة وتتلقى الخدمة الطبية تحت إشراف الأطباء المتخصصين بقسم العناية المركزة بالمستشفى.

وقدم وكيل الوزارة الشكر للدكتور شريف شاهين مدير عام الطب العلاجي، وللدكتور أحمد بحلاق مدير المستشفى، ولأخصائي جراحة المخ والأعصاب، وأخصائي التخدير، ولطاقم الطوارئ، ولجميع الفرق الطبية من هيئة التمريض والفنيين، والخدمات المعاونة، وجميع المشاركين في هذا العمل، نظراً لجهودهم المخلصة المبذولة لصالح المرضى بالمحافظة.

الاستقبال والطوارئ الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان الطب العلاجي المركز الطبي الكشف الطبي المخ والاعصاب بمحافظة الشرقية

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