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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

وكيل صحة الشرقية يطمئن على جودة وانتظام الخدمات بالمركز الطبي بالحسينية

صدى البلد

تفقد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، المركز الطبي التابع للإدارة الصحية بالحسينية، لمتابعة انتظام سير العمل، وتقييم مستوى وجودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين بالمركز، والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وتواجد القوي البشرية في أماكن تقديم الخدمة.

تفقد الدكتور هشام مسعود الأقسام المختلفة والعيادات التخصصية بالمركز، التي تم نقلها من مستشفى الحسينية المركزي لحين الانتهاء من أعمال التطوير الجارية بها، وإنشاء مبنى جديد للمستشفى، بتكلفة تقديرية تصل إلى ١.٥ مليار جنيه، دعم من وزارة الصحة والسكان.

كما قام بمناظرة تقديم خدمات الرعاية الأولية وطب الأسرة للمواطنين، وخدمات المبادرات الرئاسية المختلفة كمبادرة دعم صحة المرأة والكشف المبكر عن سرطان الثدي، ودعم صحة الأم والجنين، والكشف المبكر عن ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثي الولاده، ومتابعة وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، وغيرها.

وتابع وكيل الوزارة إجراءات تسجيل المواليد والوفيات، مطلعا على مؤشرات أداء الفرق الطبية، وتم التأكد من سلامة سلسلة التبريد وحفظ الطعوم وفقاً لدرجات الحرارة المناسبة لها.

كما تفقد الأماكن المخصصة لاستراحة المواطنين أصحاب الأمراض المزمنة، أثناء حصولهم على العلاج الشهري، وفقاً لقرارات العلاج على نفقة الدولة، والتأكد من عمل مظلات بساحات الإنتظار الخارجية للمركز، وذلك لحماية المواطنين من تساقط الأمطار خلال فترة الشتاء، والتعرض لأشعة الشمس ودرجات الحرارة المرتفعة خلال فترة الصيف

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