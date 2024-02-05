كيف يتم القضاء على السوق السوداء للدولار؟.. عضو الغرفة التجارية يوضح

أكد متى بشاي، عضو شعبة المستوردين بالإتحاد العام للغرف التجارية، أنه طالما هناك سوق مواز في مصر في تدبير العملة الصعبة سيكون هناك ارتفاع في الأسعار، مشيرا إلى أنه لو تم التعامل بالسوق الرسمي سيساهم في إنخفاض الأسعار.

وقال متي بشاي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “ام بي سي مصر”، أن المستوردين تحت رحمة السوق الموازي في تدبير العملة الصعبة وهو سبب ارتفاع الأسعار، مؤكدا أن على الحكومة وضع رؤية كاملة للانتهاء من أزمة الدولار.

القضاء على السوق السوداء

وتابع عضو شعبة المستوردين بالإتحاد العام للغرف التجارية، أنه لو تم توفير العملة الصعبة في البنوك، سيساهم في القضاء على السوق السوداء للدولار، مؤكدا أنه يجب خلق آلية تواصل بين الحكومة والبنك المركزي.