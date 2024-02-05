عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

كيف يتم القضاء على السوق السوداء للدولار؟.. عضو الغرفة التجارية يوضح

الدولار
الدولار

أكد متى بشاي، عضو شعبة المستوردين بالإتحاد العام للغرف التجارية، أنه طالما هناك سوق مواز في مصر في تدبير العملة الصعبة سيكون هناك ارتفاع في الأسعار، مشيرا إلى أنه لو تم التعامل بالسوق الرسمي سيساهم في إنخفاض الأسعار.

وقال متي بشاي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “ام بي سي مصر”، أن المستوردين تحت رحمة السوق الموازي في تدبير العملة الصعبة وهو سبب ارتفاع الأسعار، مؤكدا أن على الحكومة وضع رؤية كاملة للانتهاء من أزمة الدولار.

 

القضاء على السوق السوداء

وتابع  عضو شعبة المستوردين بالإتحاد العام للغرف التجارية، أنه لو تم توفير العملة الصعبة في البنوك، سيساهم في القضاء على السوق السوداء للدولار، مؤكدا أنه يجب خلق آلية تواصل بين الحكومة والبنك المركزي.

شعبة المستوردين الاتحاد العام للغرف التجارية العملة الصعبة الأسعار أزمة الدولار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

برقم الجلوس.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 بمحافظة المنيا

بعد انهيار الدولار.. الحكومة تعلن مفاجأة سارة لـ المواطنين| فيديو

عيار 21 بـ 2900 جنيه.. ما أسباب الانخفاض المفاجئ في أسعار الذهب؟

خست النص.. إطلالة صادمة لفنانة شهيرة والجمهور ينتقدها

آلاف الجنيهات | خبر عاجل عن انخفاض أسعار طن الحديد بسبب الدولار

انفراجة في أزمة السكر.. بشرى سارة لمزارعي القصب بشأن أسعار التوريد

علشان أرضي ربنا.. فنانة شابة تعلن الاعتزال

انخفاضات كبيرة بسوق المعدن الأصفر.. شعبة الذهب تكشف مفاجآت هامة للمواطنين

ترشيحاتنا

بعد عودة نجله إلى الزمالك.. فاروق جعفر: كنت زعلان ونفسيتي تعبانة

الدولار يواصل الانهيار.. يوسف الحسيني: الرئيس السيسي وعد وأوفى.. فيديو

محدش اهتم بيا.. محمد الناظر يفاجئ الجميع بمرضه الخطير

المرشد الأعلى الإيراني يوجه رسالة إلى الدول العربية بشأن الاحتلال الإسرائيلي

بسبب محكمة العدل الدولية.. إيتوتشو اليابانية تنهي تعاونها مع الاحتلال

مبيصرفش على بنته .. حبس اللاعب السابق إبراهيم سعيد شهرا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من الفضاء.. علاج جديد للقضاء على السرطان

رقص جريء.. فنانة شهيرة تتعرض لانتقادات شديدة من الجمهور

ملك بريطانيا يبدأ رحلة علاجه من مرض خطير.. ماذا سيفعل ولي العهد؟

أزمة صحية مفاجئة.. تطورات حالة علاء مرسي الصحية|وهذه مخاطر مرضه

فيديو

مبيصرفش على بنته .. حبس اللاعب السابق إبراهيم سعيد شهرا

أصالة تطرح النصف الثانى من ألبوم لحقت نفسى.. فيديو

تشتري ولا تبيع.. توقعات بتراجع جديد في أسعار الذهب

بشرى سارة.. موعد تطبيق الزيادة الجديدة في المعاشات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: درويش الإسكندرية

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: حورية رواية بدون فلاتر - قراءة نقدية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: واشنطن.. وسياسية خلط الأوراق في الشرق الأوسط

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حلاوة البدايات وآلام النهايات

أحمد حسام عوض يكتب: تغيير الفكر في الاستثمار الرياضي.. دوري الهواة بأوروبا نموذجا

محمود أبو حبيب

محمود أبو حبيب يكتب: معرض الكتاب بوابة إلى هوية حضارية وثقافية.. هل نحسن استخدامها؟

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي (٤) #اليوم_العالمي_للسرطان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 38

اﻟﻤﺰﻳﺪ