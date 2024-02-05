وزير الرياضة يبحث تجهيزات استضافة دورة الألعاب الإفريقية 2027

استقبل مساء اليوم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وفد المجلس الرياضى التابع للاتحاد الافريقي (السياسي) المتواجدة حاليا بمصر لتقييم المنشآت الرياضية وكافة المرافق الخدمية والتى ستستضيف دورة الألعاب الافريقية بمصر ٢٠٢٧ .



وتضمنت زيارات الوفد مدينة مصر الدولية للالعاب الأولمبية والتى ستستضيف كافة بعثات ومنافسات الدول المشاركة بالبطولة بالاضافة للعديد من المنشآت الرياضية والتى من المقرر استضافتها للدورة.



وأعرب الوفد خلال لقاء الوزير عن اعجابهم الشديد بجاهزية مصر ومنشاتها الرياضية لاستضافة هذا العرس الإفريقي الكبير.



وابدي وزير الرياضة سعادته بتواجد اعضاء الوفد على أرض مصر واكد وزير الشباب والرياضة جاهزية مصر بما تملكه من منشآت رياضية ذات مواصفات عالمية وبنية تحتية متطورة بدعم وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.



وأشار صبحي إلى جاهزية مصر لتقديم ملف باستضافتها لدورة الألعاب الأولمبية ٢٠٣٦ بما تملكه من خبرات كبيرة على المستوي التنظيمي حيث سبق وان نظمت مصر مؤخرا للعديد من البطولات العالمية والتى يأتي على رأسها بطولة العالم لكرة اليد ٢٠٢٠ والتى نظمتها مصر فى اصعب وقت ووجود أزمة عالمية يمر بها كافة الدول وهى ازمة كورونا ولكن خرجت هذه البطولة بالصورة المشرفة

فيما قال اعضاء الوفد انهم متحمسون لتنظيم مصر للبطولة وسعداء بما شاهدناه مما تملكه مصر من منشآت رياضية عملاقة على أعلى مستوي .



وأشار ديسوس شيباندي منسق المجلس الرياضى للاتحاد الافريقي وعضو اللجنة والذي توجه بالشكر لوزير الرياضة على حسن الاستقبال مؤكدا على ان مصر تمتلك الكثير من المميزات والتى سوف تساعدها على النجاح واستضافة هذا الحدث الكبير وكلنا ثقة فى نجاح مصر فى تنظيم الدورة وخروجها بشكل رائع.

كما اعرب الجزائري سيد احمد المدير الاقليمي للمنطقة الاولى بافريقيا عن ثقته فى خبرات مصر وإمكاناتها التنظيمية الكبيرة فى تنظيم البطولة واخراجها بالشكل الذي يليق بعظمة مصر مضيفا ان مصر فى الآونةالاخيرة قد قامت بتطوير بنيتها التحتية والرياضية والتى ستساعد على تربع مصر على عرش البطولات فى الالعاب على المستوي العربي والإفريقية .



تواجد باللقاء أعضاء اللجنة الافريقية صامويل اولتمين، جيمس اكاما ، لينا بول ،بينالفا جاسبر ولفيف من قيادات وزارة الشباب والرياضة.

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