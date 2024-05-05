الإدارة العامة والتشغيل بوزارة العمل: الدولة وفرت 14 ألف وظيفة لذوي الإعاقة

أكدت هبة أحمد، مدير الإدارة العامة والتشغيل بوزارة العمل، أن نسبة البطالة انخفضت خلال العشر سنوات الأخيرة، مشيرا إلى أن نسبة البطالة انخفضت من 13% في عام 2014، ووصلت إلى 7% خلال العام الماضي.

وقالت هبة أحمد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “صباح البلد”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم “نهاد سمير وعبيدة"، إنه تم توفير 14 ألف فرصة عمل لذوي الإعاقة، مؤكدة أنه نتيجة المشروعات الكبرى بالدولة، أصبحت فرص العمل متوفرة بشكل كبير.

وتابعت مدير الإدارة العامة والتشغيل بوزارة العمل، أن هناك 3400 فرصة عمل في 55 شركة، على مستوى محافظات الجمهورية، وتشمل عددا من التخصصات، مؤكدة أنه يمكن للشباب التواصل مع الموقع الرسمي للوزارة أو الصفحة الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي “الفيس بوك”.