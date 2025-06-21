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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

اليوم.. فصل الكهرباء عن قرية العلامية وتوابعها بكفر الشيخ

فصل التيار الكهربي
فصل التيار الكهربي
محمود زيدان

أعلن قطاع الكهرباء بكفر الشيخ، فصل التيار عن مغذي محولات كهرباء بيلا الجديدة، اليوم السبت الموافق 21 يونيو الجاري اعتباراً من الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة 2 ظهراً، وذلك لعمل صيانة على المُغذي.

وأوضح قطاع الكهرباء، في بيان امس الجمعة، أن المناطق المتأثرة بالانقطاع هي قرية العلامية وتوابعها بدائرة مركز بيلا، وذلك بهدف رفع كفاءة الخدمة الكهربائية.

ويتقدم قطاع الكهرباء، بالاعتذار للمواطنين عن فصل التيار لإجراء الصيانة المطلوبة بهدف رفع كفاءة الخدمة، مناشداً المواطنين والجهات الحكومية والمنشآت الخدمية المتأثرة بفصل الخدمة اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية التي تعتمد على الكهرباء خلال فترة الانقطاع المذكورة.

كفر الشيخ فصل الكهرباء بيلا

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