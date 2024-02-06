باحث في الشئون الأمريكية يكشف تفاصيل إستراتيجية أمريكا بالشرق الأوسط بعد حرب غزة

قال الدكتور ادموند غريب باحث في الشؤون الأمريكية والدولية أن أمريكا حدثت من استراتيجيها في الشرق الأوسط مع حرب غزة ولكن ليس بشكل كبير وإنما تحاول تهدئة التوتر في الشرق الأوسط بشكل عام مع استمرار تصعيدها في سوريا والعراق.

وأضاف غريب في مداخلة عبر الزووم لبرنامج مصر جديدة الذي تقدمه الإعلامية إنجي أنور على قناة etc أن الكونغرس يتبنى زيادة عدد المساعدات العسكرية لإسرائيل وأن إدارة بايدن موقفها محير في دعم إسرائيل وعدم استعدادها للضغط على نتنياهو لوقف الحرب.

وأكد غريب أن زيارة بلينكن للمنطقة تهدف إلي الضغط باتجاه هدنة إنسانية لست أسابيع وتبادل الأسرى الفلسطينيين والإسرائيليين على فترات والدفع باتجاه الاعتراف بالدولة الفلسطينية ولكن مايحدث على الأرض يبدو غير واقعي من جعل غزة غير قابلة للحياة.

