صُوِّرَت في لبنان.. رامي صبري يكشف كواليس أغنية «بين الحيطان»

أكد الفنان رامي صبري، أن ألبوم "النهايات أخلاق"، عملت عليه، مشيرا إلى أنه صدر في الفترة الأخيرة، بعد جهود كبيرة من فريق العمل الذي عمل على نجاح الألبوم.

وكشف رامي صبري، عن كواليس أغنية “بين الحيطان”، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، أنه قام بتصوير الأغنية في لبنان، بأحد الفنادق، معلقا “المسئولين عن الفندق قدموا لنا التسهيلات لنجاح الأغنية”.

وتصدرت أغنية «بين الحيطان» من ألبوم النهايات أخلاق لرامي صبري، تريند موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب، عالميًا في أول 48 ساعة من طرحها، كما وجدت 3 أغنيات أخرى في صدارة التريند مصريًا وعالميًا، وهي «جت سليمة وبحكي عليكي والنهايات أخلاق».