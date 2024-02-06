كتاب هل يدخل الصحفيون الجنة يثير الجدل في معرض القاهرة الدولي للكتاب

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، تداول بعض الصور لغلاف كتاب يحمل عنوان "هل يدخل الصحفيون الجنة؟" للكاتب الكبير محمد العزبي، مما أثار هذا الكتاب جدلًا واسعًا.



قالت عبير الهامي مسئول دار ريشا للنشر بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، إن كتاب هل يدخل الصحفيون الجنة، يعد من الكتب التي أثارت الجدل بين بعض القراء وخاصة الصحفيون، موضحًا أن عنوان الكتاب سؤال استفهامي وأيضا يحمل طابع السخرية الذي يتميز به الدكتور محمد العزبي في أسلوب كتابته.

و أضافت عبير لصدي البلد أن الكتاب يحمل مجموعة مشاهد من خلاصة خبرات الأستاذ محمد العزبي في الصحافة، والتي تمتد لأكثر من 70 عاما، لافتًا إلى أن العزبي طول الوقت كان يظهر اهتمامه بمهنة الصحافة ومتاعبها واحتكاكها الدائم بالسُلطة في مختلف العهود.

وأضاف، أن الكتاب يبرز أن مهنة الصحافة هي مهنة البحث عن المتاعب، وبعض الكواليس والمتاعب التي يتعرض لها الصحفيون والمواقف التي تؤدي في النهاية للسؤال.

كشفت عبير مسئول دار ريشا للنشر، أن عنوان الكتاب ليس به أي نوع من أنواع التكفير للصحفيين، قائلًا: اللي يعرف الأستاذ محمد العزبي وطابع السخرية في كتابته هيعرف أن العنوان يحمل سخرية ولا يحمل أي نوع من أنواع التكفير للصحفيين.



وأكدت عبير ، أن الكتاب تم نشره منذ فترة قد تصل لعامين تقريبًا، ويستعرض فيه الكاتب بعض القضايا والإشكاليات التي تتعرض لها الصحافة المصرية من معوقات وأزمات من خلال العديد من المقالات الصحفية