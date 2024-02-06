طلاب الإسكندرية في زيارة لمعرض القاهرة الدولي للكتاب

نظَّم مديرية التعليم بالإسكندرية زيارة لعدد كبير من الطلاب لمعرض القاهرة الدولي للكتاب ، أكبر معارض الكتاب في الشرق الأوسط ، حيث توافد عدد كبير من طلاب وطالبات تعليم الإسكندرية على المعرض في دورته رقم ( 55 ).

ويضم المعرض عددًا كبيرًا من دور النشر المصرية والعربية والأجنبية حيث يشارك بالمعرض 1200 دار نشر ممثلة ل(70) دولة من مختلف دول العالم، ومن أهم الأجنحة التي قام بزيارتها الطلاب جناح المشروع الوطني للقراءة ،جناح وزارة الثقافة،جناح الأزهر الشريف ، وجناح القوات المسلحة .



وجدير بالذكر أن طلاب تعليم الإسكندرية شاركوا في العديد من ورش العمل منها ورش عمل فنية ، وركن الورش التفاعلية ، وركن الورش القولية ، وحكايات الانتصار ، وحكايات سيناوية ، وورشة تلوين لشخصيات .

وتهدف مثل هذه الزيارات الميدانية إلى غرس وتعزيز وتنمية حب القراءة لكونها تفتح الباب لخوض المغامرات وتعلم أشياء جديدة وتحتوى مجموعة كاملة متكاملة من بناء المهارات اللغوية الرئيسة ،ضمن الأنشطة التربوية لأبنائنا الطلاب خلال فترة إجازة نصف العام ؛ لتنمية القدرات والمهارات الثقافية والعقلية والإبداعية لأبنائنا الطلاب وتنمية ثرواتهم اللغوية .