محافظ الإسكندرية يستقبل سفيرة الولايات المتحدة لدى مصر لتعزيز العلاقات بين الجانبين

استقبل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية اليوم هيرو مصطفى سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى جمهورية مصر العربية، لبحث سبل التعاون المشترك وتطوير العلاقات بين الجانبين على كافة الأصعدة، جاء ذلك بحضور الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، و ايرين تاريوت الملحق الثقافي الأمريكي، وجونا لآي مسؤول تطوير التعليم بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID).

في بداية اللقاء؛ رحب المحافظ بالسفيرة بالإسكندرية، مؤكدًا أن الإسكندرية هي عاصمة مصر الاقتصادية وبها ما يقرب من ٤٥٠٠ مصنع في كافة المجالات، كما أنها تستقبل نحو ٦٥٪من صادرات و واردات الجمهورية.

كما أعرب المحافظ عن سعادته بهذا اللقاء لتعزيز وتطوير العلاقات بين الجانبين، مُرحب بالتعاون مع الجانب الأمريكي.

ومن جانبها، رحبت السفيرة بالتعاون المشترك بين الجانبين، مؤكدة حرصها على زيارة الإسكندرية كونها عاصمة مصر الثانية، مشيرة إلى أنها ستقوم بزيارة المركز الجامعي للتطوير المهني المدعم من قبل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وكذلك مكتبة الإسكندرية، بالإضافة إلى حضور أسبوع الإسكندرية للتصوير بالامديست.