"تموين الإسكندرية" تعلن ضبط سلع غذائية مجهولة المصدر

وجه وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، المهندس أحمد إبراهيم، بتشديد الرقابة على الأسواق والمخابز.



وقامت إدارة تموين العجمي برئاسة، ريهام عبد القادر، مديرة الإدارة، ومحمد الشافعي، مفتش الإدارة، بشن حملات تموينية بنطاق الإدارة على الأسواق والمخابز بالاشتراك مع مباحث التموين.



وأسفرت الحملات عن ضبط سلع غذائية غير مدون عليها بيانات ومجهولة المصدر وتم التحفظ على 14 كيلوجرامًا من اللحوم مختلفة الأنواع، و6 برطمان عسل نحل، و48 علبة شاي، و5 عبوات بلاستيك زيت زيتون مختلفة الأحجام والأوزان، و1824 زجاجة تزن الواحدة 1 لتر منتهية الصلاحية، كما تم تحرير 6 محاضر عدم الإعلان عن الأسعار، وعدم حمل شهادات صحية، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد هذه المخالفات للعرض على النيابة العامة.