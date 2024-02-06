شعرت بالفخر والإنجاز.. رئيس هيئة المحطات النووية عن الصبة الخرسانية للضبعة

علق أمجد الوكيل رئيس هيئة المحطات النووية،على الصبة الخرسانية في محطة الضبعة النووية التي شهدها الرئيس السيسي والرئس الروسي بوتين.

وقال أمجد الوكيل في حواره مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج " التاسعة " المذاع على قناة " الأولى الفضائية"، :" لحظات سعيدة وشعرت بالفخر الشديد والاعتزاز بمصر ".

وأضاف أمجد الوكيل:" الصبة الخرسانية شهدت حضور الرئيس السيسي والرئيس الروسي بوتين عبر الفيديو كونفرانس".

وتابع أمجد الوكيل:" نشعر بالإنجاز بعد الصبة الخرسانية للوحدة النووية الرابعة ووضع حجر الأساس للمشروع بأكمله".

ولفت أمجد الوكيل:" إنجاز محطة الضبعة المصرية تم بإشراف مصري ومشاركة مصرية كبيرة "، مضيفا:" يوم الصبة الخرسانية كان يوما تاريخيا يسجل بأحرف من ذهب ".