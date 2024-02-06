شبانة: كولر يراقب موكوينا لاعب صن داونز لضمه للأهلي حال رحيل ديانج

قال الإعلامي محمد شبانة، إن مارسيل كولر المدير الفني للأهلي يراقب تيبو موكوينا لاعب نادي صن داونز الجنوب إفريقي؛ من أجل بحث إمكانية ضمه، حال رحيل المالي أليو ديانج خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وأوضح في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس”: "من الوارد أن يرحل ديانج عن الأهلي بمبلغ كبير يصل إلى 5 ملايين دولار، في مقابل دفع 3 ملايين دولار لشراء موكوينا".

وأضاف: "نادي صن داونز والوداد المغربي متضرران أيضا من إقامة كأس العالم للأندية وقت أمم إفريقيا، ويجب وجود تنسيق مع الأهلي لحل تلك الأزمة".

وواصل: "الأهلي بدأ يتحرك في ملف تجديد عقود محمد عبد المنعم ومحمد الشناوي وعلي معلول وبيرسي تاو".

ونوه بأن: "الشناوي سيكون الأعلى راتبا في النادي الأهلي، بعد تمديد عقوده خلال الفترة المقبلة".