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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الإفراج عن مواطنين إيرانيين سجنا في السعودية

صدى البلد

أفادت وسائل إعلام إيرانية اليوم الثلاثاء بأن السلطات السعودية أفرجت عن مواطنين إيرانيين كلنا مسجونين في المملكة.

 

وقالت وكالة أنباء مهر الإيرانية إن السفارة الإيرانية في الرياض ووزارة الخارجية أجريا متابعات لعودة سجينين إيرانيين إلى البلاد كانا مسجونين في السعودية.

 

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن القسم القنصلي في السفارة الإيرانية لدى السعودية أعلن اليوم الثلاثاء الإفراج عن مواطنين إيرانيين سجنا في السعودية، معربا عن شكره للمعاونية القنصلية بوزارة الخارجية السعودية والمسؤولين القضائيين المعنيين وشرطة في المملكة إزاء تعاونهم ومساعداتهم بهذا الخصوص.

 

وكان السفير الإيراني في الرياض قد أعلن في وقت سابق خلال مقابلة مع "إيسنا" أن 22 مواطنا إيرانيا يتم سجنهم في السعودية معظمهم متهمون بجرائم تتعلق بالمخدرات.

وقال أيضا إن بعض السجناء الإيرانيين في السعودية حصلوا على عفو مؤخرًا.

الإفراج عن مواطنين إيرانيين السفارة الإيرانية لدى السعودية السفير الإيراني في الرياض

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