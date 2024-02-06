تفاصيل قوافل الأزهر والأوقاف والإفتاء الجمعة القادمة

تنطلق قافلتان دعويتان مشتركتان بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف إلى محافظتي (الدقهلية – شمال سيناء)، يوم الجمعة القادمة : (28 رجب 1445هـ)، الموافق (9/2/2024م).

وتضم القافلة (عشرة علماء): خمسة من علماء وزارة الأوقاف ، وخمسة من علماء الأزهر الشريف ، ليتحدثوا جميعًا بصوت واحد حول موضوع: (جبر الخاطر وأثره في توثيق الروابط الاجتماعية) ، وذلك على النحو التالي:

قافلة دعوية مشتركة

كما تنطلق قافلة دعوية مشتركة بين الأزهر الشريف و الأوقاف ودار الإفتاء المصرية إلى محافظة(شمال سيناء) يومي الخميس والجمعة : (27 – 28 رجب 1445هـ)، الموافق(8 - 9/2/2024م).

وتضم ثلاثة من علماء الأزهر الشريف ، وثمانية من علماء وزارة الأوقاف ، وأمين فتوى وباحث شرعي بدار الإفتاء المصرية ، ليتحدثوا جميعًا بصوت واحد حول موضوع: " جبر الخاطر وأثره في توثيق الروابط الاجتماعية "، وذلك على النحو التالي: