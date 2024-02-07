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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد بلبولة: طاهر أبو فاشا أحد نماذج دار العلوم التي قادت التنوير

الدكتور أحمد بلبولة
الدكتور أحمد بلبولة عميد كلية دار العلوم

قال الدكتور أحمد بلبولة، عميد كلية دار العلوم، إن كلية دار العلوم لم تكن الوحيدة التي تم اختطافها، ولكن مصر كلها كانت قد اختطفت، ولكن هذا كان عارضًا وليس الأصل.

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محمد الباز: كتاب إمام التفكير ينتصر لحرية الفكر والتعبير

وأضاف، خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، مع الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه عندما نراجع تاريخ دار العلوم نجد أن قادة التنوير خرجوا منها، مشيرًا إلى أن هذا العام نحتفل بمرور 150 عامًا على تأسيسها، وهم أعلام أناروا الأرض في كل أنحاء العالم.

وأشار إلى أنه على سبيل المثال فإن مبتكر الدراما المصرية "طاهر أبو فاشا"، وهذا العقل استطاع أن يخترع مجالًا مثل الدراما قبل أن تأخذ هذه الأبعاد قبل ظهورها بالتلفزيون ويعكف على "ألف ليلة وليلة"، ويقدم وجبة للمصريين والعرب تصبح تيمة من التيمات المصرية.

وأكد أن "أبو فاشا"، أختار شخصية شهرزاد، لتتحدث باللغة العربية الفصحى، وحتى الديك هو من اخترعه وهو أيضًا تيمة مصرية.

برنامج "الشاهد"

يعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ورضا داود.

أحمد بلبولة الدكتور محمد الباز الدراما المصرية الكاتب الصحفي اللغة العربية الفصحي دكتور محمد الباز

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