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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أصل الحكاية

أول تعليق من ميدو على تعيين حسام حسن مديرًا فنيًا للمنتخب..ماذا قال؟

حسام حسن
حسام حسن

علق أحمد حسام ميدو، نجم الكرة المصرية، على تولي حسام حسن مهمة تدريب منتخب مصر، خلفًا للبرتغالي روي فيتوريا.

حسام حسن 

ميدو يعلق على تعين حسام حسن

وكان اتحاد الكرة المصري قد أعلن قبل قليل في اجتماعه الطارئ الذي انعقد، أمس الثلاثاء، تعيين حسام حسن مديرًا فنيًا للمنتخب المصري الأول، خلفًا للمدير الفني البرتغالي روي فيتوريا، كما قرر تعيين إبراهيم حسن مديرًا للمنتخب.

وكتب ميدو عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي إكس، (تويتر سابقًا): "ألف مبروك لأساطير مصر حسام حسن وإبراهيم حسن تولي المسؤولية الفنية والإدارية لمنتخب مصر".

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اتحاد الكرة يشكر فيتوريا

ووجّه مجلس إدارة اتحاد الكرة الشكر للمدرب البرتغالي روي فيتوريا وجهازه المعاون بالكامل، باستثناء الجهاز الطبي، عقب الظهور المخيب لمنتخب مصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وجاء تنصيب حسام حسن مدربًا لمنتخب مصر بعدما قاد الفراعنة 6 مدربين وطنيين خلال القرن الحالي على رأسهم محمود الجوهري وحسن شحاتة، بالإضافة إلى محسن صالح وشوقي غريب وحسام البدري وإيهاب جلال.

كان اتحاد الكرة قد أقال البرتغالي روي فيتوريا بعد توديع منافسات كأس أمم أفريقيا 2023 من الدور ثمن النهائي على يد الكونغو الديمقراطية.

حسام حسن 

اتحاد الكرة عرض على يوسف تعيينه مديرًا إداريًا

أبدى الإعلامي محمد شبانة، غضبه الشديد من تصرفات اتحاد كرة القدم، وما قاموا به تجاه محمد يوسف بالإضافة لعدم توجيه أي شكر لنادي مودرن فيوتشر.

وقال في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس: "اتحاد الكرة عرض على محمد يوسف تعيينه مديرًا إداريًا للمنتخب الوطني، تخيلوا أن مدرب له قيمته ومكانته وفاز مع الأهلي بدوري أبطال إفريقيا يتم عرض هذا المنصب عليه، ولم يُصدق ما يحدث".

وأشار إلى أن اتحاد الكرة رشح طارق سليمان لتدريب حراس المرمى، كما تم تعيين احمد الكأس ضمن منصب المدرب العام، وحسام حسن اشترط الاعلان الفوري ومن ثم الحديث عن تشكيل الجهاز المعاون، ولم يتم الاتفاق على أي أمور تعاقدية، فهو كان يرى أن هؤلاء (ناس غير مضمونة) ويتراجعون عن تصريحاتهم بعد دقائق.

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