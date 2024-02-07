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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

شاب يحقق أغرب رقم قياسي في اللعب على النت

جينيس
جينيس

حقق شاب من المجر يدعى بارناباس، رقمًا قياسيًا عالميًا في عالم الألعاب عبر الإنترنت، حيث فاز بلقب أطول ماراثون لألعاب الفيديو، حيث قضى يومين في اللعب.

كان الشاب يلعب لعبة MMORPG، حيث سجل زمنًا مذهلاً قدره 59 ساعة و20 دقيقة في World of Warcraft. 

وهذا يعني ما يقرب من يومين ونصف من اللعب المتواصل، محطمًا الرقم القياسي السابق بمقدار 23 ساعة و31 دقيقة.

وقد تم بث محاولة برنابا لتسجيل الرقم القياسي بالكامل على الهواء مباشرة، وذهبت جميع العائدات إلى الأعمال الخيرية. 

أظهر الحدث، الذي استضافه أحد مواقع الويب، تفانيه ليس فقط في الألعاب ولكن أيضًا في رد الجميل.

يضيف هذا العمل الغريب رقمًا قياسيًا آخر إلى موسوعة جينيس للأرقام القياسية، مما يجعله بطل أطول ماراثون MMORPG وأطول ماراثون World of Warcraft.

وفقًا لموسوعة جينيس للأرقام القياسية، تسمح لعبة World of Warcraft، على غرار ألعاب MMORPG الأخرى، للاعبين بإنشاء شخصية واستكشاف عالم افتراضي حيث يمكنهم محاربة الوحوش وإكمال المهام مع لاعبين آخرين. 

أمضى برنابا الوقت في تطهير الزنزانات مع أصدقائه بالإضافة إلى قتال لاعبين آخرين في الساحات المخصصة. 

ومع ذلك، بعد اللعب لمدة 30 ساعة، يقول إنه بدأ يشعر بالملل لأنه لم يعد لديه أشياء للقيام بها، وبعد حوالي 45 ساعة، بدأ بالهلوسة.

جينيس رقم قياسي ألعاب

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