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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مُعلم هندي يدخل الفصل «سكرانًا».. فماذا فعل الطلاب؟ |شاهد

معلم هندي
معلم هندي

أوقفت السلطات الهندية مُدرسًا بمدرسة حكومية في جابالبور بولاية ماديا براديش بعد أن دخل إلى الفصل في حالة سُكر أمام الطلاب. 

ووصل المعلم، الذي يُدعى راجندرا نيتام، إلى المدرسة في حالة سكر وقام طلابه بتصويره، وانتشر فيديو الحادثة بشكل كبير على منصات التواصل الاجتماعي.

وفي الفيديو، يمكن رؤية نتام، الذي يعمل مدرسًا في مدرسة جامونيا الابتدائية الحكومية في جبلبور، في حالة سُكر شديد وفي حالة ذهول تام حتى بينما كان الطلاب يتجولون ويعبرون عن دهشتهم من المشهد.

وذكرت التقارير نقلًا عن شهود عيان أن “نتام” كان في حالة سُكر شديد لدرجة أنه كان يتلعثم في كلماته وحتى أنه غير قادر على الوقوف، وقالوا إنه فقد وعيه بعد وصوله إلى المدرسة وكان فاقدًا للوعي تقريبًا عند تصوير الفيديو.

وأظهر الفيديو المعلم وهو جالس على الدرج في حالة شبه فاقد للوعي. 

تم تصوير التصرف غير المسئول وغير المهني للمعلم من قبل طلابه الذين شاركوا الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي وقاموا أيضًا بتقديمه إلى إدارة التعليم، وبعد ذلك تم إيقاف “نتام” عن العمل.

المدارس معلم هندي

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