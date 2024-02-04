عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

ظبطله عروسة.. الذكاء الاصطناعي يزوج شاب من فتاة جميلة

الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي

ادعى شاب روسي أن الذكاء الاصطناعي ساعده في العثور على زوجته الحالية وتعزيز مراسلاته معها، حتى استطاع أن ينال إعجابها. 

ووفقًا لوكالة الأنباء الروسية RIA Novosti، استخدم مطور البرمجيات ألكسندر زادان البالغ من العمر 23 عامًا ChatGPT وبرامج الذكاء الاصطناعي الأخرى لاختيار عروسة مناسبة على تطبيق المواعدة تيندر. 

التقى الشاب الروسي بحوالي 5000 امرأة في عام واحد قبل أن يجد كارينا عمرانوفنا "صديقة الروح المعتمدة من الذكاء الاصطناعي". 

 

وعن طريقة الزواج عبر الذكاء الاصطناعي

يقول: "لقد أعطيت ChatGPT معلومات حول كيفية التواصل، في البداية، كانت هناك مشاكل لأن البرنامج لم يكن يعرفني، وكان بإمكانه كتابة نوع من الهراء، ولكن لاحقًا قمت بتدريبه إلى حد أنه بدأ في التفاعل مع فتيات مثلي".

وكشف الشاب البالغ من العمر 23 عامًا أن روبوت الذكاء الاصطناعي أزال المطابقات السيئة والمزيفة مع الفتيات، و"أجرى محادثات صغيرة نيابة عنه".

بل حتى أنه حجز مواعيد، وفي النهاية ساعده في عرض الزواج على حبيبته، وذكر أنه قام أيضًا بتثبيت بعض الفلاتر التي من شأنها أن تظهر له هؤلاء النساء اللاتي يجب عليه مواصلة التواصل المباشر معهن. 

وسرعان ما التقى زادان بامرأة جميلة تدعى كارينا في الحياة الواقعية، استخدم منصة الذكاء الاصطناعي لمواصلة مراسلاته معها. 

وقال: "عندما التقينا أنا وكارينا، أدركت أنه من الممكن إيقاف هذا النظام، وأعدت تدريبه كمحلل للمراسلات معها"، مضيفًا أن الذكاء الاصطناعي أخبره عن مصيره مع الفتاة وما يجب فعله وقوله في أي موقف.

وقال الشاب البالغ من العمر 23 عامًا إنه في نهاية عام 2023، أوصاه ChatGPT بطلب الزواج من كارينا، موضحًا أن "علاقتهما متوازنة وقوية".

الذكاء الاصطناعي عروسة زواج ChatGPT روسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

«نزل 8 جنيه»|هبوط حاد للدولار في السوق السوداء.. وهذا ثمنه رسميا الآن

ما تشتروش السلع دي.. أحمد موسى ينصح المواطنين بأمر مهم

بفرمان من كولر.. الأهلي يتعاقد مع أحمد عابدين

مليارات الدولارات تصل مصر قريبًا.. بشرى من الحكومة عن انفراجة اقتصادية

شراء سبائك وجنيهات| أسامة كمال: المصريون جمدوا تريليون جنيه في الذهب.. فيديو

بيان عاجل من الحوثيين بشأن الضربات الأمريكية على اليمن

مفاجأة .. مرتضى منصور ولمياء في النيابة لهذا السبب | خاص

نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس في جميع المحافظات .. اعرف درجاتك

موضوعات متعلقة

«نيوتن غزة».. طفل فلسطيني ينجح باختراع يُضيء الخيام|ماذا فعل؟

مشيت ورا الـGPS.. مصير امرأة علقت في منتصف جسر بتايلاند

حالة نادرة.. ولادة أول تمساح أبيض في فلوريدا| كيف ذلك؟

شاب يتفاجأ برسالة من والدته بعد وفاتها بالسرطان.. ماذا قالت؟

جندي روسي يُنهي حياة زميله بضربة «RPG».. والجيش الأوكراني يعلق

فلوس من الهوا.. كيف حقق رجل ملايين من تهدئة الكلاب والقطط؟

ضعف قطر الأرض| اكتشاف «مياه» على كوكب خارج المجموعة الشمسية .. تفاصيل

الصين تبيع أعضاءنا.. نساء الأويجور تتصدرن تريند شهير على TikTok

ترشيحاتنا

أسعار الدواجن اليوم.. الوراك بـ 100 والأجنحة بـ 60 جنيه

تلف المنقولات.. مفاجأة سعيدة للرجال المطلقين

احترس درجة الحرارة تحت الصفر.. وأمطار خفيفة في هذه المحافظات

تخلصت من عم زوجها بحجر.. السجن 15 سنة لربة منزل

سعر الذهب اليوم 4-2-2024

وزير الدفاع الأمريكي: غارات على 13 موقعا حوثيا لتعطيل قدراتهم


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ظبطله عروسة.. الذكاء الاصطناعي يزوج شاب من فتاة جميلة| كيف ذلك؟

كائنات فضائية.. مقطع فيديو لسحب نادرة تشبه الأجسام الطائرة

«نيوتن غزة».. طفل فلسطيني ينجح باختراع يُضيء الخيام|ماذا فعل؟

علماء يثيرون الجدل باكتشاف كائنات غامضة في أعماق المحيط الهادي.. ما القصة؟

فيديو

أنا تعبان.. مقلب غير متوقع من أحمد غزي في كزبرة| فيديو

اعتدى عليها في منزله.. كشف لغز اختفاء حنين بعد 13 يوما

بعد إحالتها لـ الجنح .. أزمة جديدة أمام شيرين | فيديو جراف

قفزة كبيرة .. ماذا حدث في أسعار الدواجن ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 38

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حرب الفولاذ والزجاج

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رأس الحكمة .. بيع أم استثمار ؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: تغول اللجنة الأوليمبية في قانون الرياضة

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: تفكيك الأزمة.. منطلقات للحوار الوطني الاقتصادي

غادة جابر

د. غادة جابر تكتب: وقف تمويل الأونروا تبرير لمجـ ازر إسرائيل

سلامة عمر

سلامة عمر يكتب: أنهلك وفينا الصالحون؟!

مني أحمد

منى أحمد تكتب: صوت الوطن

اﻟﻤﺰﻳﺪ