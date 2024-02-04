ظبطله عروسة.. الذكاء الاصطناعي يزوج شاب من فتاة جميلة

ادعى شاب روسي أن الذكاء الاصطناعي ساعده في العثور على زوجته الحالية وتعزيز مراسلاته معها، حتى استطاع أن ينال إعجابها.

ووفقًا لوكالة الأنباء الروسية RIA Novosti، استخدم مطور البرمجيات ألكسندر زادان البالغ من العمر 23 عامًا ChatGPT وبرامج الذكاء الاصطناعي الأخرى لاختيار عروسة مناسبة على تطبيق المواعدة تيندر.

التقى الشاب الروسي بحوالي 5000 امرأة في عام واحد قبل أن يجد كارينا عمرانوفنا "صديقة الروح المعتمدة من الذكاء الاصطناعي".

وعن طريقة الزواج عبر الذكاء الاصطناعي

يقول: "لقد أعطيت ChatGPT معلومات حول كيفية التواصل، في البداية، كانت هناك مشاكل لأن البرنامج لم يكن يعرفني، وكان بإمكانه كتابة نوع من الهراء، ولكن لاحقًا قمت بتدريبه إلى حد أنه بدأ في التفاعل مع فتيات مثلي".

وكشف الشاب البالغ من العمر 23 عامًا أن روبوت الذكاء الاصطناعي أزال المطابقات السيئة والمزيفة مع الفتيات، و"أجرى محادثات صغيرة نيابة عنه".

بل حتى أنه حجز مواعيد، وفي النهاية ساعده في عرض الزواج على حبيبته، وذكر أنه قام أيضًا بتثبيت بعض الفلاتر التي من شأنها أن تظهر له هؤلاء النساء اللاتي يجب عليه مواصلة التواصل المباشر معهن.

وسرعان ما التقى زادان بامرأة جميلة تدعى كارينا في الحياة الواقعية، استخدم منصة الذكاء الاصطناعي لمواصلة مراسلاته معها.

وقال: "عندما التقينا أنا وكارينا، أدركت أنه من الممكن إيقاف هذا النظام، وأعدت تدريبه كمحلل للمراسلات معها"، مضيفًا أن الذكاء الاصطناعي أخبره عن مصيره مع الفتاة وما يجب فعله وقوله في أي موقف.

وقال الشاب البالغ من العمر 23 عامًا إنه في نهاية عام 2023، أوصاه ChatGPT بطلب الزواج من كارينا، موضحًا أن "علاقتهما متوازنة وقوية".