الصين تبيع أعضاءنا.. نساء الأويجور تتصدرن تريند شهير على TikTok

انتشر مقطع فيديو قصير لـ3 شابات من الأويجور، يتحدثن خلاله عن هويتهن الثقافية، والاضطهاد الذي يواجهه شعبهن في الصين، وذلك خلال مشاركتهن في تحدي #ofcourse على وسائل التواصل الاجتماعي TikTok وInstagram، وحقق الفيديو ملايين المشاهدات.

مقطع الفيديو الذي تبلغ مدته 37 ثانية، تسير النساء الثلاث اللواتي تبلغ أعمارهن 18 و20 و21 عامًا، وجميعهن ولدن ويعشن في ألمانيا – في أحد الشوارع، في الشتاء، ويدلين بعبارات قصيرة، بعضها فكاهي وبعضها جدي للغاية.

وفي حديث يجسد التريند الأوسع #ofcourse الذي يجتاح منصات وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة حيث يستخدم الأفراد عبارة "بالطبع" للحديث عن عِرْقِهم، ووظائفهم، أو مواضيع أخرى.

كيف شاركت نساء الأويجور في التريند؟

قالت الشابة الأولى: "نحن الأويجور"، "بالطبع، نحن دائما متأخرون".، وتحدثت الثانية: "نحن الأويجور"، "بالطبع، ليس لدينا حقوق الإنسان الأساسية"، بينما قالت الأخيرة: "نحن الأويجور". "بالطبع، الصين تبيع أعضائنا".

ونشر الفيديو من قبل مبادرة شباب الأويجور، وهي منظمة غير ربحية مقرها في ألمانيا، وقد تم إنتاجه بعد مظاهرة أخيرة مؤيدة للأويجور في ميونيخ، وفقًا لتقرير صادر عن خدمة أخبار الدين.

وقد حصد الفيديو منذ نشره، أكثر من 3.2 مليون مشاهدة على TikTok و7.5 مليون زيارة على إنستجرام.

وقالت «مقدس محمد» 18 عامًا، إحدى النساء اللواتي ظهرن في الفيديو وأجرت إذاعة آسيا الحرة مقابلة معها، إن استخدام القليل من الفكاهة سيساعد الناس على الانتباه إلى موضوع خطير.

وأضافت لإذاعة آسيا الحرة: "إن أزمة الأويجور موضوع عاجل وخطير للغاية". "إذا أضفنا القليل من المحتوى الفكاهي، فسيشاهده الناس، إذا تحدثنا دائمًا عن موضوع بطريقة جدية فسيتعب الناس. إذا أضفنا بعض النكات، فسيعيرون اهتمامًا أفضل".

شارك العديد من الأويغور الذين يعيشون في الخارج والذين ينشطون على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو، قائلين إنه يجسد ويعكس بشكل فعال الوضع الحالي للأويجور بما يتماشى مع تريندات وسائل التواصل الاجتماعي.

واتهمت الولايات المتحدة وحكومات غربية أخرى، الصين، بارتكاب إبادة جماعية ضد أقلية الأويجور ذات الأغلبية المسلمة، وهي مجموعة عرقية قوية قوامها 11 مليون نسمة تعيش في شينجيانج، شمال غرب الصين.